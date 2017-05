100-jarige gast van koning overleden

De vrouw van honderd uit Brunssum die onlangs dineerde met koning Willem-Alexander vanwege zijn vijftigste verjaardag, is kort daarna overleden.

Ernestine Richardson-Bryan werd op 27 april 1917 op de Antillen geboren en vierde haar honderdste verjaardag op de dag dat de koning vijftig werd. Vandaar dat ze een van de 150 ‘medejarige’ gasten was op het diner met Willem-Alexander en koningin Máxima in het Koninklijk Paleis in Amsterdam.

De Limburgse overleed op Bevrijdingsdag, een week na het feestelijke etentje, in het verzorgingshuis waar ze vanwege haar verslechterde toestand al een tijdje bedlegerig was. „Toch wilde ze absoluut bij het diner aanwezig zijn”, vertelt haar dochter Yvette maandag. Daarom werd ze per ambulance naar Amsterdam gebracht, het laatste stukje onder politie-escorte.

„Ze heeft alles bewust meegemaakt en van elke minuut van haar koninklijk onthaal genoten. Alleen op het einde was ze op”, aldus de dochter. „Mijn moeder wilde ten volle leven en hiermee werd ook haar laatste wens vervuld.”