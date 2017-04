100.000 bezoekers voor surrealisme-expo

Trudie Bouter uit Enschede was woensdag de 100.000e bezoeker van de tentoonstelling ‘Gek van surrealisme’ in museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Ze kwam al voor de tweede keer en werd uitgebreid in de bloemetjes gezet.

Tot en met 28 mei houdt Boijmans de tentoonstelling in samenwerking met musea in Edinburgh en Hamburg. Het te bewonderen werk komt uit drie Britse collecties en een Duitse verzameling.

De collectionneurs in kwestie brachten werk van kunstenaars als Salvador Dalí, Max Ernst, René Magritte en Joan Miró bijeen, dat nu bij uitzondering voor een breed publiek te bezichtigen is.

In Rotterdam ligt het accent niet alleen op de passie van de surrealisten zelf, maar ook op die van hun verzamelaars. Het museum bezit zelf ook al veel surrealisten. De basis van die collectie is gelegd door Renilde Hammacher (1913-2014), van 1962 tot 1978 hoofdconservator moderne kunst bij het museum.