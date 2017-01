„Aanrader voor iedereen die Accountancy overweegt!”

Cijfers. Persoonlijke ontwikkeling. Afwisseling van theorie en praktijk. Verantwoordelijkheid. Dinant Pas vond deze combinatie bij Van Ree Accountants, waar hij sinds 1 september 2016 werkt.

Na het behalen van zijn havodiploma aan het Driestar College in Gouda koos Dinant ervoor om zich zowel theoretisch als praktisch verder te ontwikkelen. „Economie en Management & Organisatie waren vakken die mij aanspraken. Niet alleen de cijfers, maar nóg belangrijker: het verhaal achter die cijfers. Die dynamiek sprak mij aan. De match was definitief toen ik zag dat Van Ree Accountants ”Een frisse kijk op cijfers” beloofde: dat was precies wat ik wilde ontwikkelen!”

Van Ree heeft de professionaliteit en de kennis van een groot kantoor in huis en kent tegelijkertijd de gezellige sfeer en persoonlijke begeleiding van een kleine organisatie, vertelt Dinant. „Ondanks de sterke groei van het kantoor blijven de lijnen binnen de veelal jonge teams kort. Verder hebben mijn collega’s diverse studiemogelijkheden en krijgen ze bij hun start een mentor. Deze focus op persoonlijke ontwikkeling, in combinatie met vrijheid en verantwoordelijkheid, past goed bij mij. Daarnaast geeft de gedeelde christelijke identiteit een band met collega’s, die is terug te zien in de onderlinge betrokkenheid.”

Naast zijn functie als Beginnend Assistent Accountant is Dinant in september ook gestart met de deeltijdstudie HBO Accountancy aan de Avans Hogeschool in Breda. „Door de studiefaciliteit van Van Ree valt de combi werk en studie erg mee. De brug tussen theorie en praktijk ervaar ik als een groot voordeel. Wat vrijdag in colleges wordt behandeld, kom ik vaak in de praktijk tegen.”

Dinant noemt zijn werkzaamheden uiteenlopend en zijn klantenportefeuilles divers. „Vanaf mijn tweede werkdag heb ik al veel contact met onze klanten, ook op locatie. Hierdoor leer ik klant en organisatie pas echt goed kennen.

Als ik weer voor de keuze stond, zou ik opnieuw voor Van Ree kiezen. Een aanrader voor iedereen die Accountancy overweegt! Het jaar 2017 wordt voor ons een groeijaar. Word jij mijn collega en groei je met ons mee?”

Solliciteren

Tel. 0343-415940

www.vanreeaccountants.nl

info@vanreeacc.nl

Van Ree Acoountants

Van Ree Accountants & Belastingadviseurs is een middelgroot accountantskantoor en gespecialiseerd in accountancy, belasting- en managementadvies. Met een frisse blik kijken de circa 100 professionals naar de cijfers van een groot aantal MKB-organisaties en non-profitinstellingen. Het kantoor heeft vestigingen in Alphen aan den Rijn, Barneveld, Doorn, Geldermalsen en Zwolle. Meer weten over het kantoor en de startersmogelijkheden? Neem dan contact op met Marcel Cruccu via 0343-415940.