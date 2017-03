Je woont in een grauwe flat in een miljoenenstad in China, je bent vrouw en ‘per ongeluk’ in verwachting van de tweede, terwijl je land er een eenkindpolitiek op nahoudt. Je kunt de zwangerschap uitdragen en je kindje ter wereld laten komen, maar dan betaal je een torenhoge boete en dat geld hebben jij en je man helemaal niet. Of je bent vrouw in een sloppenwijk in Afrika, je bent in verwachting van de zesde, ook al wilde je dat helemaal niet maar als vrouw heb je daar nu eenmaal weinig in te brengen en als meneer het behaagt, valt er weinig te kiezen. Voor nummer zes zal niet of nauwelijks te eten zijn. Je weet nu al niet hoe je je kroost moet voeden.

Nog maar een voorbeeld. Je bent vrouw in Zuid-Amerika, je verwacht een baby maar je bent besmet met het gevreesde zikavirus. De hersenen van zikakindjes ontwikkelen zich niet goed waardoor de schedel klein blijft. Vaak is er sprake van een verstan- delijke beperking. Op jouw continent worden misvormde kinderen met een verstandelijke beperking minderwaardig bejegend. Je vindt de gedachte dat je zo iemand ter wereld zult brengen en moet opvoeden, onverdraaglijk. Helemaal panisch word je ervan.

Als de veelbesproken Nederlandse abortusboot was bedoeld voor vrouwen zoals hierboven, zou ik voor dat initiatief nog enig begrip kunnen brengen. Wij kunnen hier makkelijk vanuit onze samenleving met hoogwaardige voorzieningen, huizen met uitpuilende voorraadkasten en goedgevulde koelkasten roepen dat zwangere vrouwen op andere continenten hun vrucht per se niet mogen laten afdrijven, maar wie weleens in een stinkende sloppenwijk of in een inheems huttendorp heeft rondgekeken, zegt dat zo hard niet meer.

Als de abortusboot werd voortbewogen door ontferming over al die nooddruftige sloebers, dan zou ik er misschien wel een mild oordeel over hebben. Maar ik geloof er niets van. Ze waren voor de zoveelste keer in het nieuws omdat ze de territoriale wateren van een land niet mochten binnenvaren. Dit keer was het Guatemala. Door de marine werden ze uiteindelijk verjaagd. Een actie die een blinde neushoorn had kunnen voorspellen. In Guatemala is abortus namelijk verboden.

Volgens mij heeft de abortusboot maar één doel: zodanig provoceren dat ter plekke het abortusverbod wordt afgeschaft. Zelfs het vertrek van de boot vanuit de Scheveningse haven in 2001 was één grote provocatie. Het is wat je noemt een vaar-tuig. Ja maar, zal iemand zeggen, heb je dan een alternatief? Zeker, het VBOK-model: hulpverlening en adoptie. Als ik het eens zo mag zeggen: dat is een prachtproduct dat uitermate geschikt is voor export. Desnoods per schip.