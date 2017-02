Stop verkoop vechthonden via internet

Om incidenten te voorkomen moet de verkoop van vechthonden via internet gestopt worden, stelt Jaco Geurts.

Het houden van een hond is natuurlijk de verantwoordelijkheid van het baasje. Maar niet ieder baasje neemt dezelfde verantwoordelijkheid. En daar zit een probleem. Als sommige rassen in verkeerde handen terechtkomen, ontpoppen ze zich als echte killerhonden. Het CDA wil daarom een verbod op de verkoop van dergelijke vechthonden via websites zoals Facebook en Marktplaats.

De afgelopen zomer stapelde het aantal bijtincidenten zich op. In Amsterdam werd een Syrisch meisje in haar gezicht gebeten en voor het leven verminkt. In Santpoort viel een pitbull zijn eigenaar aan. De hond werd doodgeschoten door de politie. In Zwolle werd een vrouw aangevallen. Ook deze hond is doodgeschoten.

Er bestaan geen exacte cijfers over het aantal bijtincidenten met deze honden. De nationale politie registreert de incidenten niet. Alleen de gemeente Den Haag heeft cijfers. Daaruit blijkt dat het aantal bijtincidenten sinds 2009 ruim is verdubbeld naar 400 per jaar.

Letsel

Ook de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen ziet in de praktijk het aantal ernstige bijtwonden toenemen. De voorzitter van de vereniging, Ties Eikendal, vindt het vooral zorgwekkend dat het vaak om kinderen gaat: „Kinderen zijn kleiner en worden vaker naar hun hoofd gegrepen.”

Het letsel dat wordt veroorzaakt door de vechthond is volgens de arts verwoestend: „De ernst van bijtwonden veroorzaakt door vechthonden is extreem. Wij hebben het over crushletsel. Voor kinderen betekent dit vaak dat ze voor de rest van hun leven verminkt zijn.”

Als een hond na een incident niet wordt doodgeschoten, komt het dier uiteindelijk in het dierenasiel terecht. Inmiddels puilen de asielen uit met afgedankte vechthonden.

Ook in de asiels weten ze echter vaak niet wat ze ermee aan moeten. Met man en macht proberen ze de honden minder agressief te krijgen. In negen van de tien gevallen lukt dat niet. Uiteindelijk rest er niets anders dan de dieren te laten inslapen.

Baasje

Het probleem is overigens niet alleen de aard van de hond, maar ook de aard van zijn baasje. Daar zit misschien wel het echte probleem. Immers, zolang iedereen deze honden via internet kan kopen is er geen begin van een oplossing. We moeten ons dus richten op waar het probleem ontstaat.

Deze killerhonden worden gewoon via Facebook en Marktplaats aangeboden. Het programma Brandpunt deed hier eerder dit jaar onderzoek naar. De programmamakers concludeerden dat het nog steeds vrij eenvoudig is om zonder speciale kennis of een bewijs van goed gedrag een krachtige kruising te bemachtigen.

Verslaggever Henk van der Aa dook in de schimmige wereld van de fokkers en ontdekte dat je met wat simpele telefoontjes binnen enkele dagen een extreem grote vechtmachine, een zogenaamde XXL Bully, kunt kopen. Het heimelijke gesprek dat zij met de fokker hadden, laat zien dat het om gevaarlijke honden gaat die je niet bij kinderen in de buurt moet laten komen.

Kruisingen van pitbulls en staffords zijn erg populair. Naar schatting lopen er duizenden hiervan rond in Nederland. Volgens Dik Nagtegaal van de Dierenbescherming is dat een gevaarlijke ontwikkeling: „Als je op vechtkenmerken gaat doorfokken, bouw je echt gevaarlijke vechtmachines.”

Inmiddels zijn deze beesten zelfs zo gevaarlijk dat ze door kwaadwilligen als wapen worden ingezet. Dat gaat echt te ver. Daarom wil het CDA een einde aan de verkoop van honden via internet. Ook pleit de partij ervoor dat het houdverbod voor baasjes met minder goede bedoelingen van langere duur is en strenger wordt.

Status

Honden zijn onderdeel van onze families en gezinnen. Honden zouden niet gefokt en gebruikt moeten worden om te vechten of omdat het een ‘gevaarlijke uitstraling’ op straat heeft waaraan iemand een bepaalde status ontleent.

Mensen die goed voor hun honden zorgen, hoeven zich dan ook geen zorgen te maken. We moeten echter voorkomen dat de mensen die roekeloos met gevaarlijke honden omgaan, daar de kans voor krijgen.

De auteur is Tweede Kamerlid voor het CDA.