Ruzie, vlak voor biddag

Het gebeurt niet elke dag dat je versteld staat van het nieuws, als je de ochtendkranten doorbladert en de nieuwssites bekijkt. Vandaag wel: Peugeot wil Opel inlijven, Trump ligt in de heg met Obama, de FBI en zes landen, Turkije heeft ruzie met Duitsland en Nederland, en Noord-Korea provoceert de rest van de wereld. En als krantenmens vind je het ook erg bijzonder wat er zich afspeelt binnen de top van de Telegraaf Media Groep.

En dat aan het begin van een week waarin de biddag centraal staat. Dan zakt de belangstelling voor het nieuws even weg. Hoewel: ongetwijfeld gaat het op die dag in de verschillende kerken ook over de Tweede Kamerverkiezingen. Terecht, want bij biddag past ook gebed voor ons land en voor de overheid. De Bijbel spreekt daarbij over de machten die over ons gesteld zijn. Met andere woorden: die Kamerleden komen niet alleen op hun blauwe stoel als er maar genoeg rode vakjes ingekleurd zijn, maar ook doordat God hen die macht verleent.

Het RD heeft geen lijsttrekkersdebat, maar had zaterdag wel een goede analyse waarom het zo tam blijft: dit is polderen anno 2017. Hoewel: er zijn ook thema’s die er voor christenen bijzonder toe doen. Dat blijkt wel uit de discussie over het levenseinde. Een reden te meer om op biddag ook aandacht te schenken aan de toekomstige Tweede Kamer.

Stemwijzer

Christenen die nog twijfelen over de partij die het beste hun standpunten vertolkt, kunnen terecht bij de Christelijke Stemwijzer. Die is intussen niet 10.000 maar 14.000 keer ingevuld. De SGP ligt nog op kop, maar het verschil met de CU is slechts 1 procent.

Voor de liefhebbers: het RD organiseert samen met de Reformatorische Omroep een verkiezingsavond in de newsroom. Aanmelden kan nog niet: dinsdag meer.

Recht om vergeten te worden

Regelmatig ontvangt de redactie de vraag of een oud artikel van onze website verwijderd mag worden. Lastig, want een archief pas je niet zomaar aan. Toch hebben sommigen er belang bij dat hun verleden ‘aangepast’ wordt. Lees hier wat daarover in recente rechtszaken is gezegd en wat het beleid van het RD is.

Eenzaam

Werken voor een krant is soms best eenzaam werk, zei Wim Kranendonk vrijdag. Dat klinkt zielig, maar dat is ’t niet, want schrijven en publiceren blijft ook prachtig werk. Het is echter een feit dat je als redacteur vaak wel zendt maar weinig terughoort.

Met nieuwe media hoeft dat niet zo te zijn. Nadat Kranendonk en ik woensdag 1 maart jl. onze brieven in de papieren krant en via RD.nl hebben gepubliceerd, bleef het allesbehalve stil. Wim Kranendonk ontving tientallen mails waarin hij wordt bedankt voor het werk dat hij de afgelopen jaren heeft gedaan als hoofdredacteur. Opvallend om te lezen wat lezers is bijgebleven, soms jarenlang. Een artikel, een commentaar, een opmerking ergens in een verhaal. Het doet goed deze, soms bijzonder persoonlijke, mails te lezen.

Voor mij waren er tal van mails met goede wensen voor de toekomst. Heel veel dank daarvoor. Goed om te ervaren dat de lezers van het RD méér zijn dan abonnees – trouwens, dat geldt ook voor de bezoekers: samen vormen we een community, een gemeenschap. Een diverse groep, dat wel, maar samen betrokken bij hetzelfde doel als dat van het Reformatorisch Dagblad: de boodschap van de Bijbel zo breed mogelijk te doen horen. Omdat Gods geboden heilzaam zijn voor de héle samenleving.