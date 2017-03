Verhuizing ambassade VS naar Jeruzalem wordt hoog tijd

Het lijkt nu echt serieus te worden. De Amerikaanse vicepresident Mike Pence zei zondag in een toespraak tot de Joodse lobbygroep Aipac dat de Verenigde Staten „in ernst” overwegen hun ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen.

Die maatregel kwam veelvuldig aan de orde tijdens de verkiezingscampagne van Donald Trump. Hij beloofde bij herhaling plechtig dat hij de Amerikaanse ambassade zou verhuizen. Maar zodra hij was aangetreden, schortte de nieuwe president zijn besluit hierover op. Maar dat gaat veranderen, zo verzekerde Pence zijn gehoor.

Of het daadwerkelijk zover zal komen, is maar de vraag. Al tientallen jaren wordt in Amerika gespeculeerd over de mogelijkheid de ambassade in Jeruzalem te vestigen. Tot op heden is het daar niet van gekomen.

Dat is eigenlijk vreemd. Want als belangrijkste bondgenoot van Israël zouden de Verenigde Staten bij uitstek het land kunnen zijn om deze stap te zetten. Maar ook Washington laat zich bij dit soort maatregelen blijkbaar leiden door diplomatieke overwegingen. En misschien ook wel een beetje door politieke correctheid.

Want met het vestigen van een ambassade in Jeruzalem erken je dat de stad van Israël is. Terwijl de Palestijnen ook aanspraak maken op (een deel van) Jeruzalem als toekomstige hoofdstad van een Palestijnse staat. De verhuizing van een diplomatieke missie zou de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen in de weg kunnen staan. Althans, dat is de gangbare redenering.

Nu is er al jaren geen sprake van vredesbesprekingen. En de kans op hervatting is momenteel ook vrijwel nihil. De Amerikanen hoeven zich dus in elk geval geen zorgen te maken dat zij lopend overleg zullen frustreren.

Bovendien ís Jeruzalem nu eenmaal de hoofdstad van Israël. En mochten de Verenigde Staten besluiten hun ambassade naar de Heilige Stad te verhuizen, dan zullen zij echt geen pand betrekken dat zich in het Arabische deel van de stad bevindt.

Overigens hebben de VS al jaren een consulaat in Jeruzalem. Daar wappert –voor iedereen zichtbaar– de Amerikaanse vlag. In de hoofdstad van Israël.

Het wordt hoog tijd dat landen eens ophouden met het bedrijven van symboolpolitiek. Dat gebeurt al vaak genoeg.

Ook praktisch gezien is het ronduit onzin om een diplomatieke vertegenwoordiging in Tel Aviv te laten zetelen. Dat is ongeveer hetzelfde als een buitenlandse ambassade in Groningen te vestigen. Alle Israëlische ministeries en andere regeringsgebouwen staan immers in Jeruzalem.

Het is te hopen dat president Trump zijn „ernstige overwegingen” omzet in een daadwerkelijk besluit om de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem te vestigen. Mogelijk doet goed voorbeeld goed volgen.

Juist dit jaar, als wordt herdacht dat de hereniging van Jeruzalem, na de Zesdaagse Oorlog, zeventig jaar geleden is, zou dat een mooi gebaar zijn. Over symboolpolitiek gesproken.