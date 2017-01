Trumps immigratieverbod leidt tot onnodige chaos

Een pennenstreek van president Trump en de deur van Amerika ging voorlopig op slot voor mensen uit zeven islamitische landen. Trump wil de komende drie maanden gebruiken voor het doorlichten van het veiligheids- en toelatingsbeleid. Daarna kan een aantal mensen uit de betrokken landen weer binnenkomen. Althans, dat is de verwachting op grond van een uitspraak van stafchef Priebus.

Met dit decreet wil Trump tegemoetkomen aan het gevoel van onveiligheid bij veel Amerikanen. Hij motiveert zijn decreet met het argument dat voorkomen moet worden dat er terroristen binnenkomen.

Dat er onder de duizenden reizigers ook mensen kunnen zitten die terroristische bedoelingen hebben, is inmiddels wel duidelijk. Veiligheidsdiensten, met name in Europa, zijn druk met het ontmaskeren van IS-sympathisanten. Er zijn aanslagen gepleegd door terroristen die zich voordeden als vluchteling. Er is een veiligheidsprobleem. Begrijpelijk dat Amerika op zijn hoede is.

Trump houdt vast aan tijdelijk inreisverbod

Ook al staat Amerika bekend als de smeltkroes van talloze nationaliteiten waar iedereen welkom is, toch wijst de geschiedenis uit dat er met een zekere regelmaat verzet was tegen de komst van bepaalde groepen immigranten. In de 19e eeuw was er verzet tegen de toestroom van arme Ieren die hun land ontvluchtten vanwege de hongersnood. Later waren er maatregelen tegen de komst van Chinezen, uit angst voor het ”gele gevaar”. Voor de Tweede Wereldoorlog werden onder de Democratische president Roosevelt Joodse vluchtelingen uit Duitsland geweigerd. En ook president Obama besloot in 2011 voor zes maanden de deur van zijn land op slot te doen voor immigranten uit Irak. In dat licht kan niet worden gezegd dat Trump iets nieuws doet.

Toch is zijn besluit zeer discutabel. In de eerste plaats omdat het vooral een maatregel voor de bühne is. Want er komt geen vluchteling op een Amerikaanse luchthaven aan die nog gescreend moet worden. De Amerikanen doen dat al heel grondig voordat een asielzoeker in het vliegtuig stapt, bijvoorbeeld in een vluchtelingenkamp.

Ten tweede blijkt uit cijfers dat er maar zeer weinig vluchtelingen uit de betrokken landen naar de VS komen. In 2015 waren dat er bijvoorbeeld nauwelijks 1500 uit Syrië. Het is te kras om te stellen dat de VS overspoeld worden met vluchtelingen uit die landen.

Het derde is dat Trump met zijn maatregel veel verwarring zaait. Zo mochten mensen die al een inreisvergunning hadden plotseling toch niet binnenkomen. De rechter moest eraan te pas komen, en die gaf alsnog toestemming. Met zijn impulsieve aanpak richt Trump chaos aan, en dat roept breed verzet op. Hij had beter eerst kunnen overleggen met de betrokken instanties. Ook al heeft hij een afkeer van het ambtenarenapparaat, de realiteit is dat hij het nodig heeft. Dat zal hij moeten leren.

Hetzelfde geldt voor de leden van het Congres. Door hen te passeren, roept hij niet alleen woede bij de Democraten maar ook verbijstering in zijn eigen partij op en vervreemdt hij zijn partijgenoten van zich. Dat geeft binnen de kortste keren problemen.