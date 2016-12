Speculatie Obama over verkiezingsoverwinning is volstrekt irrelevant

Als Barack Obama voor de derde keer als kandidaat had mogen meedoen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen, had hij de huidige winnaar Donald Trump verslagen.

Dat beweerde Obama maandag althans in een interview. Hij zou die overwinning vooral hebben geboekt op basis van zijn campagneboodschap van 2008: ”Hoop en verandering”.

Trump reageerde daar op zijn eigen manier op: via Twitter. „Geen sprake van”, was de korte conclusie van de miljardair. Om vervolgens te wijzen op de mislukkingen van acht jaar Obama. De opkomst van Islamitische Staat, de gestegen werkloosheid in de Verenigde Staten en de invoering van Obamacare – de verplichte ziektekostenverzekering voor alle Amerikanen.

Het zal interessant zijn om te zien hoe Trump na zijn officiële aantreden op 20 januari zijn ideeën wereldkundig zal maken. De term persconferentie komt vooralsnog niet in zijn woordenboek voor. Het aanstaande staatshoofd informeert de buitenwereld liever via Twitter. Kort, bondig en net genoeg ruimte om een vernietigend statement te maken. Dat past wel bij hem.

Los daarvan is het de vraag waarom Obama zich liet verleiden tot een uitspraak over het verloop van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zijn twee termijnen zitten erop. Het is daarom volstrekt irrelevant om te speculeren over de uitkomst van de stembusstrijd als hij voor de derde keer had meegedaan.

Het lijkt ook een klap in het gezicht van Hillary Clinton. De Democratische kandidaat moest in november het electorale onderspit delven tegen Donald Trump. Met zijn uitspraak laat Obama doorschemeren dat hij het wel beter zou hebben gedaan. Dan had hij, in het belang van zijn Democratische Partij, Clinton toch wat beter van advies moeten dienen.

Maar laten we even voortborduren op deze volstrekt irrelevante uitspraak van Obama. Vooropgesteld dat het lot van de wereld niet in menselijke handen ligt – heeft deze vertrekkende Amerikaanse president dan daadwerkelijk hoop en verandering gebracht? En had de bevolking hem op die gronden een nieuwe ambtstermijn gegund?

Verandering heeft het tijdperk-Obama wel gebracht. Neem alleen al de forse verruiming van de rechten voor homo’s.

Maar hoop? Vraag dat aan de honderdduizenden werklozen in de Verenigde Staten. Of aan de slacht­offers van politiegeweld.

Of aan Israël. Washington weigerde afgelopen vrijdag gebruik te maken van zijn vetorecht tijdens een stemming in de VN-Veiligheidsraad. Die sprak unaniem een scherpe veroordeling over het Israëlische nederzettingenbeleid uit. Amerika onthield zich weliswaar van stemming, maar gaf daarmee een belangrijk signaal af dat het met de vanzelfsprekende Amerikaanse bescherming van Israël gedaan is.

Daarom alleen al is het goed dat Obama op 20 januari het Witte Huis verlaat. Hoe men ook over Trump denkt, het had Obama gesierd als hij zijn opvolger succes had gewenst, in plaats van te speculeren over een verkiezingsoverwinning op de miljardair.