Overmatige nadruk op premierschap is misleidend

Er staan al zo veel mensen te trappelen, dus ik denk: ík sla maar een keer over, zei SGP-lijsttrekker Van der Staaij half januari in het radioprogramma Kamerbreed, waarin hem gevraagd werd of ook hij misschien premier wilde worden.

Van der Staaijs licht ironische opmerking kan prima dienstdoen om de overmatige nadruk die tijdens deze campagne is komen te liggen op het premierschap eens wat te relativeren. Want goed beschouwd is het accent dat media en politiek momenteel leggen op de vraag: „Wie komt er in het Torentje?”, van de zotte.

We kiezen in Nederland nu eenmaal geen minister-president. Dat kun je jammer vinden. Ook kun je als politieke partij voorstellen doen om ons kiesstelsel te veranderen. Maar de indruk wekken dat wij volgende week woensdag onze premier gaan kiezen, is een vorm van misleiding.

Het zijn vooral twee maatschappelijke gremia die aan dit –om het wat zwaar aan te zetten– kiezersbedrog meewerken. Om te beginnen betreft dat de politici zelf. Diverse lijsttrekkers hebben al aangegeven dat zij, als de situatie zich zou voordoen, beschikbaar zijn voor het premierschap. En dan hebben we het niet alleen over Rutte, Wilders, Pechtold en Buma. Nee, ook de aanvoerder van een partij die momenteel in de Kamer slechts vier zetels telt, te weten GroenLinksleider Klaver, zegt zonder blikken of blozen dat hij het hoogste politieke ambt ambieert.

Mag dat dan niet? Jawel, het mag. Het komt alleen wat koddig over. Ook het feit dat de echte kanshebbers om op 15 maart de grootste partij te worden: VVD en PVV, zó de nadruk leggen op het premierschap, is curieus. Wie in het Torentje komt, is in Nederland immers de uitkomst van een ingewikkeld proces dat we formatie noemen. De dynamiek van de formatie kán ertoe leiden dat het premierschap níét in handen komt van de grootste partij. De PvdA overkwam dat in 1977 en in 1982. En het kan de PVV nu overkomen.

De tweede instantie die tijdens de campagne overmatig focust op het premierschap, is de pers. Tv-debatten krijgen het label ”premiersdebat”. En kranten wijden soms hun hele voorpagina aan de vraag welke lijsttrekker door de kiezers als het meest „premierwaardig” wordt gezien. Begrijpelijk is dat wel, want schrijven of praten over personen trekt gewoonlijk meer lezers en kijkers dan het centraal stellen van inhoudelijke thema’s. Maar het heeft ook iets jammers, omdat op deze wijze de programma’s van de diverse partijen en de vraag wat zij met Nederland willen gemakkelijk ondersneeuwen.

Een eenvoudige remedie voor deze kwaal bestaat helaas niet. Trends die in media en politiek eenmaal zijn ingezet, zijn niet zomaar te keren. Het hoogst haalbare is waarschijnlijk dat beide gremia zich intern blijven bezinnen op de nadelen van dat voortijdige focussen op het Torentje. En dat zij hun kijkers en lezers consequent blijven uitleggen: we hebben het in deze fase wel steeds over de premier, maar eigenlijk is dat in ons bestel voorbarig. De minister-president is belangrijk, jazeker, maar hem kiezen wij niet. Wij kiezen onze Tweede Kamer. Punt uit.