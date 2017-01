Met Trump waait er een andere wind door Europa

De aanstaande Amerikaanse president heeft afgelopen maandag zo ongeveer alle alarmbellen in Europa doen afgaan die er af kunnen gaan. In een interview met redacteuren van de Britse krant The Times en het Duitse dagblad Bild had Trump bijna geen goed woord over voor de NAVO en de EU, de instituten die Europa welvaart en veiligheid brengen. Hij noemde de NAVO achterhaald, overbodig. Trump dacht dat na Groot-Brittannië nog andere landen uit de Europese Unie zullen vertrekken. Dat zal ertoe leiden dat de EU uiteenvalt, aldus Trump.

In tal van Europese hoofdsteden en op het hoofdkwartier van de NAVO reageerde men geschokt of krabde men zich achter de oren: wat wordt hier allemaal gezegd? Is hier de komende president aan het woord van onze oudste en sterkste bondgenoot? Wat wil deze man, die aan het hoofd van de Verenigde Staten komt te staan?

Trump gebruikte het interview bovendien om zich uit te laten over de binnenlandse aangelegenheden van de Europese landen. Zo verklaarde The Donald groot respect te hebben voor Merkel, maar het binnenhalen van de Syrische vluchtelingen noemde hij een desastreuze vergissing. Eerder zou een (aanstaand) president zich over interne kwesties op de vlakte hebben gehouden.

Een aantal keren sloeg Trump finaal de plank mis of kwam hij met beschuldigingen die kant noch wal raakten. Zo stelde hij dat de EU een Duits project was om de Amerikanen economisch te verslaan. Over het feit dat Duitsland na 1945 economisch aan de andere Europese landen werd gebonden om een nieuwe wereldoorlog te voorkomen, zei Trump geen woord. Zijn opmerking dat het Atlantisch bondgenootschap niets doet tegen het islamitisch terrorisme is gewoon onjuist. En zo maakte de aanstaande president, vrijdag is zijn inauguratie, nog een paar misplaatste opmerkingen.

Trump sloeg de spijker op de kop toen hij zei dat „de NAVO overbodig was omdat landen niet betalen wat ze zouden moeten betalen.” Iedere lidstaat van de NAVO moet volgens afspraak 2 procent van zijn bruto binnenlands product aan de NAVO afstaan, zodat de organisatie over voldoende militaire middelen beschikt. Die 2 procent halen de meeste lidstaten in de verste verte niet. Tal van Amerikaanse presidenten hebben de Europese lidstaten hier vergeefs op aangesproken.

Wat moet Europa doen met de woorden van Trump? Moeten wij ons zorgen maken? Bij eerdere stevige uitspraken van The Donald werd keer op keer gezegd dat de soep niet zo heet wordt gegeten als die wordt opgediend. Trump zal wel een andere toon aanslaan als hij met de weerbarstige werkelijkheid wordt geconfronteerd, is dan de gedachte.

Europa moet goed beseffen dat er met Trump een andere wind waait. Hij is een heel andere persoonlijkheid dan Obama. Die kwam dan wel heel aimabel over, maar had hij een geweldig buitenlands beleid?

Verstandig is de reactie van de Duitse bondskanselier Merkel. Zij reageerde amper op het interview en zei te willen afwachten wat er werkelijk gaat gebeuren als Trump in het Witte Huis trekt.