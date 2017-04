Gebrek aan kennis over Pasen kun je moslims niet verwijten

De Volkskrant, die zijn lezers wilde uitleggen wat we met Pasen herdenken, meldde de afgelopen week dat Jezus op Pasen ten hemel is gevaren. In een gecorrigeerde versie werd alsnog duidelijk gemaakt dat die hemelvaart op Hemelvaartsdag wordt herdacht, en niet met Pasen.

Toch is de verschrijving –want dat blijkt het te zijn– symptomatisch. Een meerderheid van de Nederlanders heeft geen idee meer waar het met Pasen nu eigenlijk over gaat. Bij de meeste mensen gaat het met Pasen om eieren en vuur, maar niet om Jezus Christus, Die stierf aan het kruis en ten derde dage opstond uit de dood. En als een krant wat aan het ontbreken van die kennis wil doen door uitleg te geven, gaat hij de fout in.

Ondanks dat er dus een groot gebrek is aan basiskennis over het christendom bij een meerderheid van de Nederlanders, is er ook een andere trend zichtbaar.

Zo ergeren politici van VVD en PVV zich aan het feit dat op scholen het paasfeest niet meer gevierd wordt op een manier die in overeenstemming is met waar het met Pasen om gaat. Om moslimleerlingen niet af te schrikken, wordt de viering op sommige scholen van haar eigenlijke betekenis ontdaan. De bovenkant van een kruis wordt dan bijvoorbeeld afgebroken, zodat het kruis geen kruis meer is. Schande spreken de politici ervan, omdat de Nederlandse cultuur ermee te grabbel zou worden gegooid.

Nu is er over die paasvieringen heel veel te zeggen. Maar wie eerlijk naar de samenleving kijkt, weet ook dat het probleem niet in eerste instantie ligt bij die moslimleerlingen, maar bij de geseculariseerde Nederlanders die zelf niet meer weten waar het met Goede Vrijdag en Pasen nu eigenlijk om gaat. Roepen dat het de scholen zijn die de Nederlandse cultuur verkwanselen, is op z’n zachtst gezegd nogal hypocriet als je zelf zelden of nooit een kerk vanbinnen ziet. Wie verkwanselt dan eigenlijk wat?

Zaterdag is het Stille Zaterdag. Een dag die door de Vroege Kerk gezien werd als de laatste van de Stille of Goede Week en van de drie heilige dagen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Heilige Zaterdag wordt die dag in de Rooms-Katholieke Kerk ook wel genoemd, of Paaszaterdag.

Misschien is het wel de moeilijkste dag uit de hele lijdenstijd. Met dat de steen voor het graf werd gerold waarin Jezus was neergelegd, leek alle hoop op de overwinning van Hem vervlogen.

Er was ooit een predikant die op Goede Vrijdag de gemeente zonder de zegen te geven naar huis stuurde. Niet om op te vallen of te shockeren, maar om de kerkgangers stil te zetten bij de diepe betekenis van wat er gebeurde op Goede Vrijdag. Daar en toen. Want als reformatorische christenen weten we, in tegenstelling tot miljoenen anderen in ons land, misschien wel zó goed wat er met Goede Vrijdag en Pasen gebeurde dat het ons niets meer doet. Ook dat kan.

„Nu daagt het in het oosten”, zingen we met Kerst.

Maar eigenlijk daagt het licht pas nu, in de paasnacht. God Zelf slaat vanuit de dood de brug naar het leven. Hij verlengt het leven niet, maar Hij verslaat, voor allen die in Hem geloven, de dood.

Dát is Pasen.