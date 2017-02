Column: Liever zoete lach over Trump dan zuur van azijn

De eerste weken van januari werden we bestookt met aansporingen om vooral af te vallen, daarna kwam er een onophoudelijke stroom aan nieuws op gang over ”The Donald”. Nou, van mij had het in beide gevallen wel een onsje of vijf minder gekund. Dan doel ik in het geval van Trump vooral op de azijnzure toon die met name in de linkse pers werd aangeslagen. Zo van: Zie deze prutser eens, vindt u ook niet dat hij snel moet ophoepelen? Ik denk dan: Tegen de tijd dat die vraag ertoe doet, stel ik ’m zelf wel. Dat hoeft de NRC of de Volkskrant niet aan mij te doen.

Of het dan niet een dolle boel is, daar aan de overkant? Zeker, wat zich daar afspeelt, is nog nooit vertoond. Er is alle reden tot ongerustheid, maar voor een finaal oordeel is het nog veel te vroeg. Voorlopig is eenieder vooral gediend met hoogwaardige informatie. Voor het overige ben ik van mening dat een staat waarin je meer dan 1 miljard dollar te verspijkeren moet hebben om enige kans te maken op het presidentschap niet moet zeuren als de keuze valt op iemand die van hoge scores houdt maar de spelregels aan zijn laars lapt.

Misschien dat een vleugje humor nog het meeste soelaas biedt. De cabaretier Arjen Lubach deed een poging door een Amerikaanse komiek te laten invliegen die een meester is in het nabootsen van de stem van Trump. Hij liet hem zeggen dat Amerika uiteraard nummer één is, maar of wij als klein kikkerlandje dan plaats twee mochten innemen. We hadden immers in het verleden de Spanjaarden succesvol weten te weerstaan. Zelfs in tachtig jaar hadden ze het niet kunnen winnen.

Verder kennen wij een eigen muur, de Afsluitdijk. Die houdt al het water uit Mexico tegen. En de VS mogen dan hun Trump Towers hebben, wij koesteren (de zanger) Lee Towers. Ook kunnen we prat gaan op het meest racistische feest dat te bedenken valt, dat met Sinterklaas en Zwarte Piet.

Dan waren er ook nog enkele minder geslaagde grappen maar die laat ik even voor wat ze zijn.

Het filmpje van Lubach werd op Facebook gepost en binnen de kortste keren ging het viral, zoals dat heet. Zeg maar dat het zich met de snelheid van een supervirus over de aardbol verplaatste. Het is intussen 74 miljoen keer bekeken.

Het heeft nu tegenhangers gekregen uit Denemarken en Duitsland, landen die in het filmpje ruw worden weggezet. Ook die versies wil iedereen uiteraard graag zien. Nou ja, beter het zoet van de lach dan het zuur van de azijnbodes.