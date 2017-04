Column: Goede Vrijdag ligt achter ons

We leven na Goede Vrijdag. De strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad is voorbij. De overste van deze wereld is buitengeworpen (Joh. 12:31). Als een bliksem uit de hemel gevallen (Luk. 8:18). Satan is machteloos, met ketenen en eeuwige banden gekneveld (2 Pet. 2:4; Jud. 1:6). Jezus Christus, de held van Juda, heeft door Zijn dood de duivel tenietgedaan, totaal vernietigd (Hebr. 2:14). Goede Vrijdag ligt achter ons. De duivel wacht geboeid op zijn oordeel. Halleluja.

Je moet wel een heel speciaal geloof hebben om hier amen op te zeggen. Het geweld neemt alleen maar toe: bommen in Egypte, gifgasaanvallen in Syrië, duistere vernietigingskampen in Noord-Korea. Je moet wel volstrekt blind zijn als je niet ziet dat hij die de macht over de dood had, steeds bruter rondgaat, verkleed in menselijke barmhartigheid en procedurele zorgvuldigheid: abortus, euthanasie, voltooid leven. Met een steeds groter arsenaal aan middelen verblindt hij miljarden mensen die, op zoek naar geluk, argeloos dwalen in de wereld van roem en rijkdom, van sport en entertainment. Om nog maar te zwijgen over onoplosbare conflicten in de christelijke gemeente, verslaving aan de zonde, onoverbrugbare tegenstellingen tussen echtgenoten. Hoezo, satan machteloos?

Om de wereld om je heen te verbinden met de waarheid van Goede Vrijdag helpt inzicht in het Golgothapatroon. Wat een klinkende overwinning had moeten zijn, werd een dramatisch debacle. Eeuwenlang heeft de slang alles ingezet. Het Zaad van de vrouw werd desondanks geboren. De boze mobiliseerde de farizeeën en Schriftgeleerden. Vlak voor het Pascha blijkt ook dat een doodlopende weg. „De farizeeën zeiden onder elkaar: Ziet gij wel, dat gij gans niet vordert? Ziet, de gehele wereld gaat Hem na” (Joh. 12:19). Toen voer de satan in Judas Iskariot (Luk. 22:3; Joh. 13:27). Eindelijk had hij zijn doel bereikt. Drie uren duisternis met als slotakkoord: de smadelijke dood van de Zoon van God.

De overwinningskreet kwam totaal onverwacht. „Het is volbracht” moet Satan als een mokerslag hebben getroffen. Met de donker grommende aardbeving en de scheurende steenrotsen stortte zijn rijk in. Hij die het geweld des doods had, moest zijn eigendommen prijsgeven (Matth. 27:51-52). Zijn kop werd vermorzeld.

Goede moed

Dit is het Golgothapatroon. Alle inspanningen van de duivel blijken als puzzelstukjes te passen in Gods plan. Daarom kon Jezus zeggen: De duivel heeft aan Mij niets (Joh. 14:30). Integendeel, het resultaat van al zijn sluwe acties was dat hij vernederd en ontkleed publiek te schande werd gezet (Kol. 2:15). In de King James staat treffend: „He made a show of them openly.”

Je moet een speciaal geloof hebben om te vertrouwen op dit Golgothapatroon. Een geloof dat onbekommerd ziet op de deugden van God en de heerlijkheid van Christus. Soms zie je er iets van. Als bestuurslid van Stichting Ismaël heb ik het voorrecht in contact te komen met predikers uit Syrië, Jordanië, Iran. Juist het brute geweld van IS en al-Qaida zet mensen stil. De vaten worden de sterke ontroofd.

Ik zie het ook als ik kijk naar de jongeren in onze gemeente. Alle extra verleiding die de satan aan het inzetten is, leidt ertoe dat veel jongeren nog bewuster bezig zijn met het geloof. Hoe schittert Gods heerlijkheid als juist in deze duistere tijd vele jongeren tot bekering komen. Maar ook als we het niet zien, dan weten we het. Zo werkt geloof (Hebr. 11:1). Hij is Koning. Geen zorgen over de atoombomdreiging van Noord-Korea of de homopropagandadreiging van de liberale politiek. Alles zal meewerken ten goede.

De heilsfeiten rijgen zich aaneen. Straks komt Hij terug. Dan zal terugkijkend blijken dat al het geweld des duivels meegewerkt heeft om te komen tot dit tweede sublieme, heerlijke moment in de wereldgeschiedenis. Heb dus goede moed. Hij is opgestaan! Hij zal wederkomen. In heerlijkheid.

