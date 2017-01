Transcriptieconcours in Maassluis

De Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum organiseert voor de eerste maal in Nederland een Transcriptieconcours op zaterdag 16 september 2017 op het Seifert-orgel (1954) in de Immanuëlkerk in Maassluis.

Dat meldt de stichting op haar website.

Aan het orgelconcours kunnen zowel amateurorganisten als orgelstudenten meedoen. Deelnemers mogen op het moment van het concours niet zijn afgestudeerd aan een conservatorium in Nederland of het buitenland. De deelnemers zijn niet aan een leeftijdsgrens gebonden.

Niet eerder vond er een concours voor het spelen van transcripties plaats. De Piet van Egmond Stichting organiseert de wedstrijd met als inspiratiebron de naamgever van de stichting, de organist Piet van Egmond (1912-1982). Hij was in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw een meester in het spelen van bewerkingen van orkest- en pianobewerkingen op orgel.