Startschot Nationale Orgeldag 2017 in Maastricht

Het startschot voor de Nationale Orgeldag wordt dit jaar in Maastricht gegeven.

Dat meldt de werkgroep Nationale Orgeldag. Het orgelevenement, dat samenvalt met Open Monumentendag, wordt sinds 2002 ieder jaar op de tweede zaterdag van september gehouden. Dit jaar zijn op 9 september door het hele land orgels te beluisteren, te bekijken en soms ook te bespelen.

Ieder jaar wordt op een andere plaats het landelijke startschot voor de dag gegeven. Vorig jaar was dat in Nijmegen. Dit jaar vindt in Maastricht de aftrap plaats, die in samenwerking met de Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg (SOL) wordt georganiseerd.

Het startschot wordt in de Maastrichtse Sint-Janskerk gegeven door burgemeester Penn. Verder zijn er korte orgelbespelingen en een lezing. Vervolgens is er een orgelwandeling langs onder andere de Sint-Matthiaskerk, de Sint-Martinuskerk en de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. In de Sint-Servaasbasiliek worden demonstraties gegeven en verzorgt Marcel Verheggen om 17.00 uur het slotconcert.

Meer informatie: www.nationaleorgeldag.nl