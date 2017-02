Schyvenorgel Kathedraal Antwerpen mogelijk in juni ingespeeld

De werkzaamheden aan het Schyvenorgel in de Kathedraal van Antwerpen zijn bijna afgerond. Naar verwachting kan het grootste kerkorgel van België in juni weer worden ingespeeld.

Dat meldt de Belgische nieuwsdienst Kerknet. De afronding van de orgelrestauratie vormt tevens de voltooiing van de restauratie van de Kathedraal, die vijftig jaar heeft geduurd.

Het werk aan het vierklaviers instrument (negentig stemmen) van Pierre Schyven uit 1891 heeft tweeënhalf jaar geduurd. Met de restauratie was een bedrag van ongeveer een miljoen euro gemoeid. Schumacher Orgelbau GMBH uit Eupen (België) heeft het orgel in de Kathedraal zelf gedemonteerd en inmiddels weer opgebouwd.

Volgens Kerknet had de titulair organist van de Kathedraal, Peter Van de Velde, gehoopt dat het Schyvenorgel in de paasperiode alweer in gebruik zou zijn. Nu is de bedoeling dat het instrument tijdens het kathedraalconcert op vrijdag 23 juni door Van de Velde wordt ingespeeld.

