Sander van den Houten nieuwe organist Haagse lutherse

Sander van den Houten is per 1 april 2017 benoemd tot nieuwe organist van de evangelisch-lutherse kerk in Den Haag.

Dat meldt hij vrijdagmorgen op Facebook. De Kampense organist vervult daarmee de vacature die ontstond nadat Aart Bergwerff in september vorig jaar zijn functie als organist van het beroemde Bätzorgel neerlegde.

Van den Houten (1987) is in Kampen hoofdorganist van de Burgwalkerk (sinds 2010) en van de Broederkerk (sinds 2011). Daarnaast is hij een van de vervangende organisten van de Bovenkerk in Kampen. Volgens een bericht op de site van de Haagse lutherse gemeente woont de musicus inmiddels in Den Haag, maar blijft hij verbonden aan de drie Kamper kerken.

De gemeente meldt ook dat Van den Houten op zondag 9 april „wordt ingezegend als organist van de gemeente en vaste bespeler van het monumentale Bätzorgel uit 1762.” Vaste tweede organist van de lutherse gemeente is Chris de Graaf.

---

