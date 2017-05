Pieter Jan Leusink presenteert nieuw festival in Elburg

Dirigent Pieter Jan Leusink presenteert eind juni een nieuw muziekfestival in zijn woonplaats Elburg.

Het Festival Klassieke Muziek Elburg vindt plaats van donderdag 29 juni tot en met zaterdag 1 juli in de Grote Kerk en in de binnentuin van het voormalige Agnietenklooster van het vestingstadje. Hier zullen gedurende drie dagen concerten worden gegeven door het The Bach Orchestra of the Netherlands en diverse vocale solisten onder leiding van Leusink.

Het festival bevat concerten met muziek van bekende barokcomponisten zoals Purcell, Pergolesi, Händel en Bach.

Voor Leusink gaat een droom in vervulling. „Ik liep al een tijd rond met het idee om een muziekfestival te organiseren in het fraaie voormalige Zuiderzeestadje. Het moest er nu toch eens van komen. Het concept slaat aan, de eerste concerten zijn uitverkocht.”

In de toekomst wil de Elburgse dirigent het festival uitbreiden naar twee weken. „Ik kan dan nog meer programma’s naast elkaar aanbieden.”

In de Grote Kerk in Elburg maakte Pieter Jan Leusink zijn cd-opnamen van alle overgeleverde kerkcantates van Bach. Wereldwijd werden daarvan 6 miljoen exemplaren verkocht.

Meer informatie: www.pieterjanleusink.nl

