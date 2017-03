Orgelpark presenteert vierde deel Research Reports

In het Orgelpark in Amsterdam vindt op zaterdagmiddag 18 maart 2017 rond het Van Stratenorgel een colloquium plaats over middeleeuwse muziek. Aanleiding is de presentatie van deel 4 in de boekenserie van het Orgelpark, de Orgelpark Research Reports.

Het nieuwe deel van de serie heeft als titel: ”Middeleeuwse Orgelkunst”. De uitgave bevat een selectie uit de lezingen en concerten die rond het Van Stratenorgel zijn gegeven sinds de ingebruikneming van het instrument in 2012. In het boek zijn bijdragen opgenomen van onder anderen Harald Vogel, Koos van de Linde, Kimberly Marshall, Manfred Novak en Wim Diepenhorst. Het betreft een zogenoemd elektronisch boek: de uitgave bevat behalve teksten ook tientallen geluidsopnamen van het Van Stratenorgel. Na 18 maart is het boek gratis te downloaden via de site van het Orgelpark.

Wim Diepenhorst ontwikkelde namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het concept van het Van Stratenorgel. Het orgel, een kopie van het oudste orgel van Nederland uit 1479, werd in opdracht van het Orgelpark door orgelmaker Reil uit Heerde als studieobject gebouwd.

Tijdens het colloquium bespelen oudemuziekspecialist Harald Vogel en Wim Diepenhorst het Van Stratenorgel. Behalve Vogel zal onder anderen ook Koos van de Linde een lezing verzorgen.

Het colloquium op zaterdag 18 maart begint om 14.15 uur. Kaarten kosten tussen de 8 en 20 euro.

Meer informatie: www.orgelpark.nl

