Orgeldag in Kampen rondom Willem Hendrik Zwart

In de Bovenkerk in Kampen vindt op zaterdagmiddag 29 april een orgeldag rondom de Kamper organist Willem Hendrik Zwart (1925-1997) plaats.

Aan de middag –precies twintig jaar na het overlijden van Zwart– werken zoon Everhard Zwart en de oud-leerlingen Willem Harold Boog, Wim Magré, Daniel Rouwkema en Hans Fidom mee.

Boog, Magré en Rouwkema verzorgen om 14.00 uur een leerlingenconcert. Rond 15.45 uur houdt Hans Fidom, hoogleraar orgelkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, een lezing over het werk van Willem Hendrik Zwart. Om 17.00 uur verzorgt Everhard Zwart het slotconcert.

Tijdens de dag wordt de postume uitgave van een Toccata over Psalm 146 van Willem Hendrik Zwart gepresenteerd. Deze bewerking is genoteerd door Rouwkema. Deze zal het stuk ook spelen tijdens het leerlingenconcert.

Rouwkema over Psalm 146: „De bewerking/toccata over Psalm 146 ontstond begin jaren 90, en in die tijd was ik een van de leerlingen die met grote regelmaat aan de speeltafel te vinden waren. De reacties destijds waren zeer enthousiast en ik heb me als leerling altijd schatplichtig gevoeld ‘dat ik erbij stond en ernaar keek’, ik kon me feilloos herinneren hoe dit werk ontstond. Een mc-opname van een concert in Zwolle (1991) had ik nog altijd in mijn bezit, en ook een van een uitvoering in de Amsterdamse Oude Kerk een week na het concert in Zwolle. In de zomer van 2016 ben ik aan de slag gegaan en heb een notatie gemaakt naar aanleiding van deze opnames en aanvullend materiaal (onder andere schetsen). Het is een werk van zo’n kleine negen minuten geworden waarin alles wat Zwart zo typeerde naar voren komt. Hij zocht altijd naar een stuk vernieuwing, maar uiteindelijk zit er ook een trio in met een cantus firmus.”

Rouwkema ziet de klus als „een eerbetoon aan een van mijn muzikale vaders, die ik nog altijd dankbaar ben om de lessen die ik geleerd heb. Ook al ben ik zelf een andere weg gegaan, ik kom er steeds meer achter dat ik mij er niet tegen hoef af te zetten; het mag er zijn, het heeft me gevormd tot wie ik ben geworden.”

Tijdens de orgeldag in Kampen wordt ook de cd ”Herinneringen aan Willem Hendrik Zwart” gepresenteerd. Daarop spelen Everhard Zwart en Rouwkema in Kampen werken die Zwart regelmatig speelde. Onder andere staat op de cd de Fantasie in d-klein voor twee organisten (opus 87) van Adolph Hesse, een werk dat Zwart weleens met leerlingen speelde en in de jaren 70 met Everhard Zwart heeft opgenomen.

Meer informatie: www.everhardzwart.nl