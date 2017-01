Orgelbouwer Pels & Van Leeuwen failliet

Orgelbouwer Pels & Van Leeuwen uit Den Bosch is failliet.

Eigenaar Peter van Rumpt (1948) heeft zelf het faillissement aangevraagd, meldt het Brabants Dagblad woensdag.

Bij de orgelmakerij, die in 1903 werd gestart door Bernard Pels (1870-1933), zouden op dit moment veertien mensen in dienst zijn (8 fte’s). Zij zouden op korte termijn ontslagen worden.

Peter van Rumpt zou volgens curator zelf kandidaat zijn om een doorstart te maken.

Volgens zijn website heeft de orgelbouwer momenteel een groot aantal klussen onderhanden of in opdracht, waaronder orgelrestauraties in Delft (Nieuwe Kerk), Hilversum (Pierre Palla Concertorgel), Maassluis (Groote Kerk) en Rotterdam (transeptorgel Laurenskerk).