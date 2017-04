Peter Westerbrink komt met derde Tunder-cd

Peter Westerbrink bracht zijn derde Tunder-cd op de markt. Westerbrink, organist van de Groningse Der Aa-kerk en van de orgels in Noordbroek en Zandeweer, heeft deze derde cd in de serie opgenomen op het tweeklaviers orgel van Arp Schnitger in Uithuizen. Behalve muziek van Franz Tunder klinken er werken van de tijdgenoten Matthias Weckman en Jacob Praetorius.

Franz Tunder in perspectief 3 – Peter Westerbrink, Arp Schnitgerorgel Uithuizen; Stichting Internationale Orgelacademie Groningen (201701); € 19,50 (incl. verzendkosten); bestellen: www.peterwesterbrink.nl

Toccata vel Praeludium Primi Toni Matthias Weckman

Heilig ist unser Gott Jacob Praetorius