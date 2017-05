Concerten Van Vulpenorgel gg Gouda

De gereformeerde gemeente van Gouda kreeg in 2009 een nieuw orgel, gebouwd door Van Vulpen. Drie keer per jaar worden concerten rond het tweeklaviers instrument georganiseerd.

In de achterliggende jaren kwamen onder anderen Sietze de Vries, Jan Jansen, Gerben Budding, Dick Sanderman, Leendert Verduijn en de vorig jaar overleden Bram Beekman concerteren in Gouda. Een selectie van liveopnamen van deze bespelingen is nu op cd verschenen.

Orgelconcerten gereformeerde gemeente Gouda; VDGRAM-Records (VDG 20160902); € 10,- (excl. verzendkosten); bestellen: www.gergemgouda.nl

Improvisatie en samenzang Psalm 105 vers 24 (Sietze de Vries)

Toccata d moll, opus 59 (Max Reger) Leendert Verduijn, orgel (19-09-2014)