Nederlands Kamerkoor viert 80e verjaardag componist Philip Glass

De Amerikaanse componist Philip Glass viert op 31 januari zijn 80e verjaardag. Het Nederlands Kamerkoor brengt als opmaat naar die verjaardag het programma ”Philip Glass 80”.

Philip Glass (1937) wordt gezien als de ”godfather” van de minimal music, maar zijn werk loopt sterk uiteen. Zo schreef hij een minimalistische opera, muziek voor de opening van de Olympische Spelen in 1984 en traditioneel geïnstrumenteerd werk zoals stukken voor strijkkwartet en orkest.

In een reeks concerten in Amsterdam, Enschede, Tilburg en Groningen (van 25-29 januari) brengt het Nederlands Kamerkoor onder leiding van chef-dirigent Peter Dijkstra a capellawerken van de avant-gardecomponist, gecombineerd met muziek die verwant is aan Glass’ minimal music van Arvo Pärt, David Lang en Thomas Jennefelt.

Op het programma staat bijvoorbeeld Glass’ ”Another look at harmony” (1975), waarin de componist zijn kennis verwerkt over ritmische subtiliteit van Indiase muziek die hij heeft opgedaan bij de Indiase sitarvirtuoos Ravi Shankar en tablaspeler Alla Rakha. Ook werkte Glass samen met specialisten uit andere disciplines. Zo schreven Leonard Cohen, Raymond Levesque en Octavio Paz gedichten voor ”Three songs for chorus a cappella” (1984), het tweede stuk van Glass in deze serie.

Van de Zweedse componist Thomas Jennefelt klinkt ”Villarosa sarialdi”. Het stuk heeft een minimalistische stijl en weinig zettingen. Door deze zettingen lang aan te houden, ontstaat een ‘soundscape’. De werken van Arvo Pärt lijken op minimalistische muziek, maar Pärts werken bevatten altijd, in tegenstelling tot de minimalisten, een narratief door het gebruik van muzikale verwijzingen. Zo verwijst ”Da pacem Domine” naar het originele gregoriaanse gezang met dezelfde titel. Ook klinkt van Pärt ”Solfeggio”, het enige niet-religieuze koorwerk van de Estse componist.

