Martien van der Zwan maakt opnieuw bundel met voorspelen bij alle psalmen

Organist Martien van der Zwan laat opnieuw een bundel met voorspelen bij de psalmen verschijnen. Het is de derde keer dat de musicus uit Alphen aan den Rijn daarmee alle psalmen langsgaat.

De eerste keer was in de periode 2006 tot 2012, toen hij voorspelen maakte bij de psalmen in zeven delen, die verschenen bij de Rijssense uitgeverij Cantique. In 2014 liet Van der Zwan in eigen beheer zijn koraalboek bij de psalmen verschijnen, met uitgebreidere voorspelen en bij elke psalm een koraalharmonisatie.

Vorige week verscheen de derde bundel met korte voorspelen. Van der Zwan hanteert verschillende stijlen, van (vroeg)barok tot gematigd modern. De voorspelen zijn zo verdeeld over de pagina dat de organist nooit tijdens het spelen hoeft om te slaan.

Ook deze bundel, die 124 pagina’s telt, geeft Van der Zwan in eigen beheer uit. De prijs is 39,95 euro. Bestellen kan via www.martienvanderzwan.nl of via de christelijke boekhandel.

Zaterdag 22 april in de papieren versie van het Reformatorisch Dagblad meer aandacht voor de nieuwe bundel.