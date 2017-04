Leonard Sanderman krijgt onderzoeksplek aan universiteit York

Leonard Sanderman start in september 2017 met promotieonderzoek aan de universiteit van York (Engeland). De musicus sleepte daarvoor een forse beurs in de wacht, meldt hij donderdag.

Sanderman (1991), afkomstig uit Rijssen, gaat aan de prestigieuze universiteit de drie-jarige PhD in Music doen. Een Studentship van het White Rose College of the Arts & Humanities ter waarde van circa 65.000 euro maakt dat mogelijk.

Het onderzoeksvoorstel van Sanderman heeft als de titel: ”Problemen in de geschiedschrijving van liturgische muziek in anglo-katholieke kerken: 1832-1962”. Daarbij komen geschiedkundige, theologische en musicologische aspecten rond dit thema aan de orde.

Belangrijke vragen in het onderzoek zijn onder meer: In hoeverre hadden theologische ontwikkelingen invloed op de kerkmuziek? Welke theologische veranderingen liggen aan de basis van de Engelse koortraditie zoals we die nu kennen, terwijl er in de jaren 1830 nog vooral berijmde psalmen gezongen werden door een groepje zangers en instrumentalistenen? Waarom werd gemeentezang vanaf de jaren 1840 weer hoger gewaardeerd? Hoe zijn 20e-eeuwse musicologen en historici gekomen tot een verhaal dat weinig correlatie vertoont met de beschikbare primaire bronnen?

Het project van Sanderman wordt ondersteund door een interdisciplinair panel onder leiding van de musicoloog prof. dr. Jonathan Wainwright.

Leonard Sanderman studeerde muziekwetenschappen aan de universiteit van Oxford, waar hij Organ Scholar was aan het Keble College en later tevens organist van Pusey House. Hij werd 2013 benoemd als Organ Scholar aan de kathedraal van Chichester. In 2014 werd hij benoemd als Director of Music aan St Wilfrid in Harrogate: de grootste traditionele anglo-katholieke kerk in het Verenigd Koninkrijk. Sinds 2016 combineert hij deze functie met een fulltime Masterstudie in Music aan de universiteit van York. Hij is tevens actief als organist en dirigent en is een Associate van het Royal College of Organists.

Meer informatie: www.leonardsanderman.com

---

