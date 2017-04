Jos van der Kooy legt functie stadsorganist Haarlem neer

Jos van der Kooy (65) legt met ingang van oktober 2017 zijn functie als stadsorganist van Haarlem neer. Dit in verband met het feit dat hij in december de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. De gemeente Haarlem heeft besloten dat Van der Kooy niet zal worden opgevolgd.

Dat meldt de organist woensdag 5 april aan deze krant. Anton Pauw is vanaf oktober 2017 de enige stadsorganist van Haarlem.

Van der Kooy zal de komende jaren in Haarlem blijven concerteren. Doordat hij minder gaat spelen dan voorheen, ontstaat er ruimte voor meer gastorganisten. Met Anton Pauw zal Van der Kooy representatieve orgelbespelingen en excursies blijven verzorgen. Met Liesbeth den Boer, programmeur klassieke muziek van de Philharmonie, en Anton Pauw blijft hij betrokken bij het samenstellen van de concertseries.

Van der Kooy werd in 1990 benoemd tot stadsorganist van Haarlem. In de afgelopen 27 jaar wist hij een groot publiek aan zich te binden. Het gemeentebestuur zegt verheugd te zijn dat Van der Kooy zijn werk in de Sint-Bavokerk en de Philharmonie in een andere vorm wil continueren.

De komende jaren bezint de gemeente Haarlem zich op de toekomstige vormgeving van de stadsconcerten. Dit jaar is er al een vernieuwing: de Amerikaanse organist Nathan Laube verzorgt als ”artist in residence” een drietal concerten in de Bavo.

Jos van der Kooy blijft als cantor en organist verbonden aan de Westerkerk in Amsterdam. Ook continueert hij zijn werk als organist van de Raad van State in Den Haag. Hij blijft eveneens doceren aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en aan de Universiteit Leiden.

Op dinsdagavond 10 oktober 2017 neemt Van der Kooy tijdens een concert in de Grote of Sint-Bavokerk officieel afscheid als stadsorganist.