Inzendingen voor Jacob van Eyckprijs 2017 welkom

Het Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG) reikt komend jaar weer de Jacob van Eyckprijs uit. De inzendingen kunnen worden ingestuurd.

Het gaat om de derde editie van de Jacob van Eyckprijs, die elke drie jaar wordt uitgereikt. De onderscheiding is bedoeld „om aandacht te vestigen op het gebruik van luid- en beiaardklokken in Nederland en Vlaanderen. Het kan daarbij gaan om behoud van cultuurhistorisch erfgoed, om vernieuwende projecten of wetenschappelijk, campanologisch onderzoek in het Nederlands taalgebied”, aldus het gilde.

De prijs is genoemd naar de blinde fluitist en componist Jhr. Jacob van Eyck (1590-1657). Hij werd in 1625 benoemd tot bespeler van de Domklokken. Later bekleedde hij dezelfde functie ook bij de Janskerk, de Jacobikerk en het stadhuis. Vanuit zijn positie wist hij veel verbeteringen door te voeren in het klokkenbestand in Utrecht.

Met de prijs zijn een geldbedrag van 2000 euro en een bronzen legpenning gemoeid. De uitreiking vindt plaats op 2 juni 2017, tijdens de Utrechtse Stadsdag. De jury wordt gevormd door Marian van Dijk (directeur Museum Speelklok), Frans Haagen (docent Nederlandse Beiaardschool), Hette Meijering (winnaar Jacob van Eyckprijs 2014), Rudi van Straten (specialist klinkende monumenten Rijksdienst Cultureel Erfgoed) en Michel Veracx (Klokkenluidersgilde Roeselare).

De inzendingen moeten uiterlijk 1 maart 2017 in het bezit van de jury zijn.

Meer informatie: www.klokkenluiders.nl