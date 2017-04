Initiatiefnemer mijntoegangskaart.nl: Koor ziet vaak op tegen kaartverkoop

Reformatorisch Nederland kent honderden koren en verenigingen die van tijd tot tijd een concert, thema-avond of ander evenement organiseren. Besturen –meestal amateurs– zien nogal eens op tegen de kaartverkoop. Dirk-Jan Postema uit Langbroek wil ze helpen.

De zangvereniging waar nicht Johanna in zingt, bestaat veertig jaar en viert dat met een concert. Het koor heeft een aantal aansprekende muzikanten ingehuurd, er moet een vleugel komen en natuurlijk wordt er een mooi programmaboekje gedrukt. Een prachtig plan, dat de nodige kosten meebrengt. Sponsors doen een duit in het zakje, maar de verkoop van kaartjes moet de begroting sluitend maken. En dus moedigt het bestuur de leden aan om familie en vrienden warm te maken. Wie in de voorverkoop een kaartje aanschaft, krijgt korting.

Natuurlijk doet Johanna haar best. Oom Hans heeft belangstelling, neef Pieter komt met zijn vriendin. Collega Bart en zijn vrouw willen hun kinderen meenemen en komen in aanmerking voor een gezinskaart. Binnen de kortste keren heeft Johanna de verantwoording over een hele administratie, inclusief de bijbehorende stroom contant geld. En bij de andere koorleden gaat het al net zo. Dat daarbij fouten gemaakt worden of dat het geld niet op tijd binnenkomt, lijkt onontkoombaar.

„Een tijdje geleden vroeg een koor mij of ik iets kon bedenken om de kaartverkoop te vereenvoudigen”, vertelt Postema (31). Hij is softwareontwikkelaar en eigenaar van bureau Yonit, dat softwareprojecten begeleidt en uitvoert voor het midden- en kleinbedrijf. Postema ging aan de slag en breidde de website van het koor uit met een module waar mensen kaarten konden bestellen.

Breder

„De volgende stap, de techniek breder toegankelijk maken, was vrij simpel”, zegt hij. En zo ontwierp hij mijntoegangskaart.nl, een onlineticketsysteem dat de handmatige kaartverkoop vervangt. Niet echt het ei van Columbus, geeft hij toe, want bij seculiere evenementen bestaan zulke diensten al langer. En ook „in evangelische hoek” is er al iets dergelijks. „Maar voor reformatorische verenigingen was er nog niets. Dat is mijn doelgroep.”

De site werd een halfjaar geleden gelanceerd. Achteraf was dat een minder gelukkig moment, zegt Postema. „Ik was net te laat voor de kerstperiode.” Toch maakt inmiddels een tiental organisaties gebruik van de diensten van mijntoegangskaart.nl. Dat beperkt zich niet tot koren en zelfstandige musici. „Ook de Kom Ook Groep, die avonden voor christelijke jongeren belegt, wist ons te vinden. Het systeem is bruikbaar voor allerlei evenementen.”

Organisaties die met mijntoegangskaart.nl in zee gaan, maken op de website zelf hun evenement aan. Dat beheren ze via een ‘persoonlijk’ dashboard waar ze gegevens als de tijd en plaats van het evenement, een verwijzing naar een eventuele website voor meer informatie, en natuurlijk de prijs van de kaartjes invoeren. Bezoekers kopen hun kaartjes via een bestelpagina en rekenen af met iDeal. Wie een bestelling heeft gedaan, krijgt zijn kaartje(s) per e-mail toegezonden.

Bij de ingang van de kerk of zaal hoeven de organisatoren de kaartjes alleen nog te controleren. Dat gebeurt tot nu toe handmatig, maar de kaartjes zijn al voorzien van een barcode. „Ik ben bezig met de ontwikkeling van een app om die te kunnen scannen”, zegt Postema.

Overigens blijft kaartverkoop aan de zaal ook mogelijk, voor mensen die op het laatste moment besluiten een concert te bezoeken. „Dat is aan de organisatie. Ik geef meestal het advies om daarvoor 10 procent van de kaartjes achter te houden.”

De binnengekomen gelden worden door Postema op de woensdag na het evenement aan de organisatie uitbetaald. Een deel van het geld houdt hij daarbij in, als vergoeding voor zijn diensten: 40 cent per bezoeker van het evenement en 45 cent per iDeal-transactie. Geen hoog bedrag, vindt hij, gelet op het werk dat ermee wordt bespaard.

Analyses

Tot nu toe beperkt de site zich tot kaartverkoop, maar volgens Postema is er veel meer mogelijk. „Je bouwt een adressenbestand op waar je allerlei analyses op los kunt laten en dat je, binnen de grenzen van de privacywetgeving, kunt gebruiken om reclame te maken voor toekomstige evenementen.”

Hoewel het in het eerste halfjaar nog niet storm liep, zijn de reacties bemoedigend genoeg om door te gaan. „Na de feestdagen wil ik koren uit de doelgroep gericht benaderen. De bekendste musici en koren hebben de kaartverkoop meestal geïntegreerd in hun website. Maar daaronder is een grote groep verenigingen waarvoor kaartverkoop een enorme administratieve inspanning betekent. Die wil ik helpen.”