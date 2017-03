Hommage aan Sweelinck van Daan Manneke in Deventer in première

In Deventer gaat zondag 2 april de nieuwste compositie van Daan Manneke in première. De componist schreef ”Le Bouquet”, een hommage aan Sweelinck, ter gelegenheid van het 50-jarig organistenjubileum van Jos van der Kooy.

Van der Kooy (65), organist van de Amsterdamse Westerkerk en stadsorganist van Haarlem, gaf Daan Manneke (77) de opdracht een werk te schrijven dat gebaseerd is op de Geneefse psalmen, omdat hij deze melodieën ervaart als de basis voor zijn werk als kerkmusicus.

Het nieuwe werk komt zondagmiddag (16.30 uur) tot klinken tijdens een Sweelinckvesper in de Lebuïnuskerk in Deventer. Daan Manneke stelde onder het motto ”Hier sta ik” de vesperliturgie samen. Zelf dirigeert hij tijdens de viering het koor Cappella Breda. Op het programma staan grootschalige koorwerken van Sweelinck. De nieuwe compositie wordt uitgevoerd op twee orgels, die worden bespeeld door Van der Kooy en diens oud-leerlinge Kirstin Gramlich, cantor-organist van de Lebuïnuskerk.

De Sweelinckvesper is onderdeel van een breder programma in Deventer in het kader van 500 jaar Reformatie. De zogenoemde verhalentruck, een verhalententoonstelling die dit jaar langs twaalf Europese Reformatiesteden trekt, is dit weekend in Deventer. De rijdende expositie komt vrijdagavond 31 maart in Deventer aan. Vervolgens is er onder andere een vesperviering. Zaterdag is er een programma rond de expositie ”Hier sta ik”, waarbij er onder andere lezingen zijn over de Moderne Devotie en over de 17e-eeuwse Deventer predikant Jacobus Revius.

Zondag is er ’s morgens een Nederlands-Duitse viering en ’s middags de Sweelinckvesper.

Meer informatie: www.pgdeventer.nl/ref500