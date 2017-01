Hhg Nieuwleusen krijgt nieuw orgel van Oostenrijkse bouwer

De hersteld hervormde gemeente van Nieuwleusen (Overijssel) krijgt een nieuw orgel. Het instrument wordt gebouwd door de Oostenrijkse orgelbouwer Kögler.

Orgelbau Kögler (St. Florian) bouwt voor de gemeente Rehoboth een instrument met twee klavieren (hoofd- en rugwerk) en vrij pedaal met twintig stemmen. Adviseur is organist Sietze de Vries.

Het instrument van Kögler vervangt een orgel dat Proper rond 1904 voor de Oude Kerk in Ermelo maakte. Later werkten onder anderen Flentrop, Steendam en Pels & Van Leeuwen aan het orgel. De laatste plaatste het in 1994 in de kerk in Nieuwleusen.

Na de laatste verbouwing van de Rehobothkerk bleek de draagkracht van het orgel te wensen over te laten, aldus Aalt Leusink van de orgelcommissie. Ook was groot onderhoud nodig en waren er al langer technische problemen.

Navraag bij een aantal orgelbouwers leerde dat de mogelijkheden voor het verbeteren van de draagkracht zeer beperkt waren. Ook zou de technische aanleg ingrijpend veranderd moeten worden om de problemen structureel op te lossen. Daarbij bleek de beschikbare ruimte op het orgelbalkon onvoldoende om de technische verbeteringen door te kunnen voeren. Bovendien zou een en ander aanzienlijke kosten met zich meebrengen.

Nadat aan de orgelbouwers was gevraagd wat ze zouden voorstellen als ze, in de beperkt voorhanden ruimte, opnieuw zouden mogen beginnen, kwam het voorstel van Kögler als het meest creatieve en tevens het meest voordelige naar voren.

De oplevering van het nieuwe orgel in Nieuwleusen staat gepland voor oktober dit jaar.