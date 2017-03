Hersteld hervormde gemeente Nijkerk plaatst orgelfront

In de Maranathakerk van de hersteld hervormde gemeente in Nijkerk is eind vorige maand een orgelfront geplaatst.

De Maranathakerk, die eind 2009 in gebruik werd genomen, beschikt over een tweeklaviers Johannusorgel. Een lang gekoesterde wens van de gemeente was om een orgelfront te krijgen. Die wens is nu, na noeste arbeid door vrijwilligers van de gemeente, werkelijkheid geworden.

Het front, aangeboden door Loonstra Klassieke Orgels uit Staphorst, was onderdeel van een Heiligersorgel dat oorspronkelijk in de Maria- of Koepelkerk in Bussum stond opgesteld. Dat instrument kreeg een nieuwe bestemming in Drenthe, terwijl het front, waarin 41 pijpen van een Prestant zijn opgesteld, naar elders zou gaan. Toen die koop niet doorging, kwam de Maranathakerk van Nijkerk in beeld.

Het front is grondig gereviseerd, waarbij de kleurstelling is aangepast aan de nieuwe situatie en de pijpen zijn gerestaureerd. Eind februari is het front geplaatst en in gebruik genomen.

Meer informatie: www.hhgnijkerk.nl