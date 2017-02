Groot bedrag voor orgel Bonifatiuskerk Leeuwarden

Titus Hoogslag, voorzitter van de parochiële orgelcommissie van de rooms-katholieke Bonifatiuskerk in Leeuwarden, heeft vorige week van de TVM foundation een cheque ontvangen ter waarde van 5000 euro. De donatie is bedoeld voor de restauratie van het hoofdorgel van de kerk. Joop Atsma, voorzitter van de TVM foundation, reikte de cheque uit. „Het hoofdorgel van de Leeuwarder Bonifatiuskerk is in 2015 aangewezen als gemeentelijk monument, maar het verkeert in zeer slechte staat. Het is geweldig dat we mede dankzij de donatie van de TVM foundation straks weer de beschikking hebben over een goed klinkend orgel”, aldus Hoogslag in een reactie.

Het orgel in de Bonifatiuskerk is een Adema uit 1899. „Voor de restauratie ervan is 320.000 euro nodig, een bedrag dat mede dankzij werving onder particulieren en bedrijven bijna binnen is. Er ontbreekt nu nog een kleine 20.000 euro, en we hebben goede hoop dat de opdracht tot restauratie in het voorjaar gegeven kan worden”, geeft Hoogslag aan. Het einde van een wervingsactie van een jaar of zes, zeven is daarmee in zicht.

De Bonifatiuskerk aan de Voorstreek in Leeuwarden kwam in 1884 gereed.