Recensie: Wolf en De Nooijer spelen Wammes

In hun zoektocht naar vernieuwende maar toegankelijke muziek kwamen Kerstin Wolf (Hamburg) en Joost de Nooijer (Rotterdam) uit bij orgelwerken van Ad Wammes. Voor beiden is zijn werk een verstrengeling van klassiek en hedendaags.

De vaak complexe ritmiek van Wammes’ composities vraagt een ruimte met een duidelijke akoestiek en een transparant klankbeeld. Die vonden de twee in de St. Johanniskirche in Hamburg, waar een orgel van Mühleisen/Marcussen staat. Het instrument telt 53 registers en is uitgerust met buisklokken en een moderne hardwareverbinding tussen orgel, elektronische geluidsdragers en computerprogramma’s. Deze innovaties moeten tegenwicht bieden aan de puur restauratieve traditie in de orgelbouw. Voor mij hoeft al die rimram niet.

Omdat het integrale orgelwerk van Wammes niet op één cd past, hebben Wolf en De Nooijer voor deze cd een selectie gemaakt. Inderdaad is het merendeel daarvan toegankelijk. Wel wat eentonig, door de ritmische melodische fragmenten die in verschillende liggingen eindeloos worden herhaald. Een enkele uitschieter daargelaten, zoals ”Play it cool!”, dat diende als verplicht werk voor het eerste internationale orgelconcours in Breda in 2012. Het moest het ritmisch gevoel van de deelnemers uitdagen, die daarbij vooral ”cool” moesten blijven. Ook de ”Vallée des danses” kent enkele uitbarstingen. Daartegenover klinken Contemplation I-III uit ”Triptyche” (2016) aangenaam. Ze zijn gecomponeerd ter herinnering aan de in 2015 overleden organist John Scott.

Het werk van Wammes wordt door Wolf en De Nooijer zeer overtuigend tot klinken gebracht.

Play it cool! – Ad Wammes, Orgelwerke – Kerstin Wolf en Joost de Nooijer; Querstand (VKJK 1628); € 18,-; bestellen: www.joostdenooijer.nl en www.kerstinwolf.de