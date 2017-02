Recensie: ”Veilig in Uw nabijheid” van Jigdaljahu

Bij het beluisteren van deze cd van Jigdaljahu valt direct op dat dirigent Bert Noteboom zijn 120 leden tellende koor volledig in de hand heeft.

De interpretaties van de geestelijke liederen zijn immens gedetailleerd. Komma’s, accenten, tempovrijheden, dynamiek: Noteboom neemt alle vrijheid die mogelijk is. Die vrijheden hebben natuurlijk ook hun weerslag op het werk van de begeleiders – met name organist Marco den Toom en pianist Lennart Morée volgen de dirigent feilloos. Behalve door deze vaste begeleiders wordt het geheel opgeluisterd door dwarsfluitiste Marjolein de Wit, hoboïste Diana Abspoel, een strijkkwintet en solozanger Jaco van Houselt.

Jigdaljahu zingt zuiver, met een mooi heldere koorklank; wat mij betreft zijn de mannenpartijen in volume en vibrato soms net iets te aanwezig. Het repertoire is breed, van de betere geestelijke ”easy listening”, via bewerkingen van en in de stijl van John Rutter, langs psalm- en gezangbewerkingen, tot het Gloria uit Mozarts Krönungsmesse. Het even wonderschone als risicovolle ”God so loved the World” uit ”The Crucifixion” van John Stainer, dat je maar zelden glaszuiver gezongen hoort, verdient een eervolle vermelding.

Van de instrumentale solo –”Lof zij de Heer” in een bewerking voor piano en strijkers van Morée, in een stijl die een kruising is tussen Bach en jazz– heb ik werkelijk genoten. Jammer dat het met 1 minuut en 13 seconden zo kort is; naar dit soort muziek kan ik uren luisteren.

Jigdaljahu heeft met deze productie een knappe prestatie neergezet, zeker in aanmerking genomen dat het koor maar één keer per twee weken repeteert.

Veilig in Uw nabijheid – Christelijk Jongerenkoor Jigdaljahu; STH Sacred Music (1416132); € 16,90; bestellen: www.sthrecords.nl

God so loved the world (J. Stainer)

Lof zij de Heer' - instrumentaal (L. Morée)