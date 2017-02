Recensie: Reinier Korver speelt orgelwerk Knecht

Van de studeerkamer terug naar de natuur, aldus het devies van componisten direct na Bach. Geen ingewikkelde contrapuntische puzzels meer, maar aangenamere en vreugdevollere tonen. En dus wemelde het van de luchtige, kortademige rondo’s, capriccio’s en cantabiles. De drang naar ”natuur” op het orgel leidde zelfs tot de bekende imitaties van veldslagen en natuurgeweld.

Al deze moderniteiten zijn te vinden in het werk van de Zuid-Duitse componist Justin Heinrich Knecht (1752-1817), tijdgenoot van de grote Weense klassieken. Reinier Korver (1984) nam een afwisselende, goed gevulde cd op met werk van Knecht, op het orgel van Holzhey (1787) in de St. Peter und Paul in Weissenau. Jammer dat het informatieve boekje niets over Holzhey meldt, wiens klassieke instrumenten een interessante synthese zijn van Zuid-Duitse en Franse stijlelementen, geroemd om hun lieflijke en tegelijk overweldigende klanken.

Korver heeft een antenne voor zowel de galant-gevoelige als de theatraal-energieke kant van Knecht. ”Wer nur” wordt bijzonder sfeervol neergezet. In ”Nun danket” voert de felkleurige, Fransgetinte trompet de boventoon. Deze mooie staaltjes van na-Bachse koraalbehandeling smaken naar meer. De ”musikalische Schilderung” van ruim twintig minuten over door onweer onderbroken herdersgeluk heeft niet veel om het lijf, maar aangenaam en vermakelijk is ze zeker. Korver buit de effecten (pedaal- en manuaalclusters!) goed uit en vooral in de transparante stukken klinkt het orgel indrukwekkend. De speur- en studiezin van Korver resulteert in een inspirerende cd die een minder bekende periode én regio stijlgetrouw belicht.

Justin Heinrich Knecht – Orgelwerke – Reinier Korver – Holzhey Orgel, Weißenau, Reichsabteikirche St. Peter und Paul; STH Quality Classics (1416302); € 19,50; bestellen: www.reinierkorver.nl

Mehrstimmige Fantasie für die volle Orgel in A-dur

Nun danket alle Gott