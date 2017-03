Recensie: Piet van Egmond speelt Reger in Zwolle

In 1960 kreeg organist Piet van Egmond van de NCRV het verzoek om de 52 koraalvoorspelen (opus 67) van Max Reger uit te voeren voor de radio. De opnamen vonden plaats in de Grote Kerk in Zwolle en werden tijdens verschillende programma’s uitgezonden. De Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum heeft deze opnamen in het omroeparchief teruggevonden en op cd gezet.

Wanneer je ze terughoort, is het vooral het Schnitgerorgel dat indruk maakt. Het instrument met z’n stevige plenum was vier jaar eerder gerestaureerd en verkeerde duidelijk in topconditie. Luister maar naar ”Allein Gott” of ”Ein feste Burg”. Wat minder indruk maakt, is het spel van Van Egmond. Jazeker, ”Jauchz Erd’” klinkt imposant, ”Nun freut euch” vlot en ”Komm du Geist” lekker bruisend. Maar het meeste is allesbehalve meeslepend. ”Straf mich nicht” klinkt saai, ”Seelenbrautigam” zoor, ”Ich will dich lieben” nogal stijfjes en ”Jesus meine Zuversicht” lang niet zo lyrisch als Simon C. Jansen dat destijds deed. Soms ook hoor je lelijke crescendi.

Nu werkt de barokke Schnitger –die slechts één Viola rijk is– voor de vertolking van Regers muziek natuurlijk niet optimaal mee. Vandaag zou de NCRV Van Egmond naar een kerk verderop sturen: de ”Peperbus” met z’n fraaie Maarschalkerweerd. Maar zover dachten we in 1960 nog niet.

Wie een bewonderaar is van Van Egmond moet deze dubbel-cd zeker aanschaffen. Maar wie het om de muziek gaat, kan beter bij bijvoorbeeld Martin Schmeding terecht (”Sämtliche Orgelwerke”, deel 7, 8, 10). Die speelt opus 67 op romantische reuzen van Walcker en Sauer, zo soepel en sfeervol dat Reger optimaal tot zijn recht komt.

Max Reger – 52 Choralvorspiele Op. 67 – Piet van Egmond – Schnitger-orgel Grote of Sint-Michaëls Zwolle; Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum (CDSPED05); 2-cd; € 20,-; bestellen: www.pietvanegmond.nl

Allein Gott in der Höh' sei Ehr

Ein' feste Burg ist unser Gott