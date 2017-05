Recensie: Piano-cd broers Jussen

Lucas en Arthur Jussen blijven verbazen met hun eigen koers. Nog niet zo lang geleden kwam een Mozart-cd uit, waarbij de broers zich lieten inspireren en onderwijzen door de oude en volgens sommigen ouderwetse dirigent Sir Neville Marriner. Nu ligt er een cd met composities van Franse bodem, waarvan het dubbelpianoconcert van Poulenc de hoofdschotel vormt.

In het begeleidende cd-boekje (onder andere in het Nederlands, complimenten voor Deutsche Grammophon!) beschrijven de twee pianisten met ontwapenende eerlijkheid hun eerste ontmoeting, in 2011, met Stéphane Denève, de dirigent die ook in deze opname het duo begeleidt. Het concert van Poulenc speelden de jongens al geruime tijd, maar nu werden ze toch maar even betrapt op meer dan een handvol foute noten. Op deze cd wordt het werk met duizelingwekkende virtuositeit én met visie uitgevoerd, waarbij de pianisten worden bijgestaan door het gedisciplineerde en tegelijkertijd weelderige spel van het Koninklijk Concertgebouw Orkest.

Het ”Carnaval der Dieren” van Saint-Saëns wordt op deze cd uitgevoerd met een klein instrumentaal ensemble: een gelukkige keuze, want het geeft alle ruimte aan de kwaliteiten van de broers Jussen: puntgaaf en uiterst verzorgd spel, perfecte timing en tempokeuze en zeer overtuigende ritmiek. Wel jammer dat het opnameteam koos voor (veel) te lange pauzes tussen de delen.

Als toegift klinkt een werk van de Turkse componist Fazil Say: ”Night”. Een sensationeel stuk voor vierhandig piano, speciaal voor de broers geschreven, maar verboden in Turkije. Hoe actueel kan een klassieke cd zijn…

Lucas & Arthur Jussen – Saint-Saëns, Poulenc, Say – Royal Concertgebouw Orchestra – Stéphane Denève; Deutsche Grammophon (002894815071); € 19,99; bestellen: www.arthurandlucasjussen.com

Introduction et Marche royale du Lion, uit: Le Carnaval des Animaux (Saint-Saëns)

Concerto for Two Pianos and Orchestra (Poulenc)