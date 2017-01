Recensie: Petkova speelt preludes van Bach, Scriabin en Chopin

Het is een origineel idee om een heel concert te wijden aan één muziekvorm: de prelude.

Op 14 november 2015 vertolkte de Bulgaars-Nederlandse pianiste Marietta Petkova 42 preludes van Bach, Chopin en Scriabin in de historische concertzaal in Lausanne. De dubbel-cd ”Préludes” is toen opgenomen. Petkova presenteert het album komend weekend tijdens een concert in het Amsterdams Concertgebouw ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum.

Bach schreef rond 1720 de zes kleine preludes BWV 933-938. Vanuit de onopgesmukte eenvoud van deze tweestemmige meesterwerkjes is het wel even schakelen naar het flamboyante muzikale idioom van Alexander Nikolayevitch Scriabin. Diens preludes opus 11 zijn een eerbetoon aan de 24 preludes opus 28 van de Poolse componist Frédéric Chopin, die op zijn beurt een hommage bracht aan Bach. Net als in Bachs Wohltemperierte Klavier doorloopt Chopin alle toonaarden: er is steeds een prelude in majeur gevolgd door een in mineur.

Petkova laat soeverein en buitengewoon expressief pianospel horen, niet gehinderd door technische barrières. Opvallend is de manier waarop ze het rubato (vrije ritme) toepast. Deze ritmische vrijheden veroorzaken een eigenzinnige dynamiek. Het is bijvoorbeeld te horen in de eerste prelude van Chopin, in de manier waarop ze de achtste prelude –ooit vergeleken met een wervelende sneeuwstorm– tot ontplooiing en tot stilstand brengt, of in de bekende Regendruppelprelude (nr. 15) met het onheilspellende middendeel. Kenmerkend voor grote pianisten is ook het transparante spel: begeleidingen veranderen in zelfstandige melodieën, er ontstaan muzieklijnen met een eigen verhaal.

Préludes – Marietta Petkova – Bach, Chopin, Scriabin; Bloomline (BS16-095); 2-cd; € 25,-; www.mariettapetkova.com

Präludium BWV 933 J.S. Bach

24 preludes opus 11, no. 1 A. Scriabin