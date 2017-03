Recensie: Countertenor Jaroussky zingt Bach en Telemann

De ongeveer 200 nagelaten cantates van Bach hebben alle hetzelfde hoge niveau. Zwakke delen zoekt men tevergeefs. Bach was zich gelukkig zelf van zijn genialiteit bewust. Dat blijkt wel uit de vele keren dat hij stukken die hij heel goed vond hergebruikte, al dan niet bewerkt. Bach was geen veelschrijver die ging zitten waarna het verder vanzelf kwam. Integendeel: met zijn talent ging hij zuinig om en hij was zeer kritisch in zijn keuzes.

Een en ander blijkt ook weer uit de twee solocantates ”Vergnügte Ruh” (BWV 170, met obligate orgelpartij) en ”Ich habe genug” (BWV 82), die de Franse countertenor Philippe Jaroussky (39) met het Freiburger Barockorchester opnam. Geen koor, alleen recitatieven en een drietal aria’s. Wat je dan te horen krijgt, doet je rechtovereind zitten. Alleen al naar die ene aria uit cantate 82 (Lukas 2:29) ”Schlummert ein…” zou je blijven luisteren, al was het maar om dat ene woordje ”zu”, waarin het toevallen van de ogen hoorbaar wordt.

Bachs tijdgenoot Georg Philipp Telemann (1681-1767) schreef maar liefst 1700 cantates. Uit de manier waarop hij de tekst behandelt, hoor je dat hij veel moderner was dan Bach. Zijn illustraties zijn veel concreter. In de opgenomen twee cantates –”Die stille Nacht” en ”Jesus liegt in letzten Zügen”– is dat goed te horen. In de eerste beschrijft hij bijvoorbeeld in felle kleuren het lijden van Jezus in de hof van Gethsémané.

Jaroussky maakt zijn naam op de cd meer dan waar. Wat een schitterende stem en een diepte in de laagte! Mede dankzij een perfecte technische beheersing weet hij deze muziek in al haar facetten recht te doen. In één woord: geweldig.

Bach – Telemann – Sacred Cantatas – Philippe Jaroussky – Freiburger Barockorchester; Erato (0190295925338); € 20,99; www.erato.com

Aria: Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust (BWV 170)

Arie: Ich bin betrübt bis in den Tod (TWV I:364)