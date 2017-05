Recensie: Compleet orgeloeuvre Brahms

Brahms wordt vaak gezien als een soort tegenhanger van Liszt: Liszt als extraverte virtuoos, Brahms als strenge classicus vanuit de lijn van ‘grootvader’ Bach. Dat die opvattingen vaak ook door bepaalde uitvoeringen in stand worden gehouden, bewijst Tom Bell met een cd waarop hij Brahms’ complete orgelwerk en de ”Variations on a Recitative” van Arnold Schönberg brengt.

Bell speelt naargelang de stukken van Brahms erom vragen met vuur en passie (zoals in het voortvarend gespeelde preludium in a) of met een delicate ingetogenheid (zoals de bewerkingen ”O Traurigkeit” of ”Herzliebster Jesu”).

Het Schulzeorgel in de St Bartholomew’s Church in het Engelse Armley (waarvan het grootste deel uit 1869 en 1905 dateert) bezit zowel doorzichtigheid in de hogere registers als subtiliteit in tongwerken, strijkers en poëtische fluiten. Indrukwekkend is ook Bells interpretatie van de Fuga in as, die in dit bijna slepende tempo als een voorloper van de fuga’s van Reger klinkt.

In het booklet (met onder andere de registraties van de werken van Brahms) is een interessante verklaring opgenomen waarom Brahms en Schönberg wel degelijk naast elkaar te zetten zijn. De duidelijkheid van een modern werk als dit (het grootste orgelwerk van Schönberg) hangt vooral af van de gave van de organist om de structuur van het stuk door registraties en spel helder ‘uit de doeken’ te doen. Bell slaagt erin de laatromantische én de moderne elementen tot een overtuigend geheel te smeden: een grote prestatie!

De kerk in Armley heeft geen royale galm, maar door het zeer fraaie op orgel en ruimte aangepaste spel van Bell stoort dat absoluut niet.

Brahms & Schoenberg – Tom Bell, Schulze Organ of St Bartholomew's Church, Armley; Regent Records (REGCD 484)

Prelude and Fugue in G minor, WoO 10 (Brahms)

Schmücke dich, o liebe Seele, uit opus 122 (Brahms)