Recensie: Cappella Amsterdam brengt Kanon Pokajanen van Pärt

De uit Estland afkomstige Arvo Pärt(1935) is een van de belangrijkste hedendaagse componisten. Sinds zijn overgang tot de Russisch-Orthodoxe Kerk heeft hij zich bij verschillende composities laten inspireren door zijn geloof en de muzikale traditie van deze kerk. Zo ook in de ”Kanon Pokajanen” (regel tot het doen van boete).

Vertrekpunt voor dit werk zijn de Bijbelse negen cantica (liederen, hier ”oden” genoemd). Uit deze teksten is een selectie gemaakt, aangevuld met litanieën (”Wees mij genadig, o God”) en doxologieën (lofprijzingen). Verder wordt in enkele oden een ”Théodokion” (een aanroeping van Maria) toegevoegd.

Gelukkig is er een uitstekende toelichting. Wie gaat luisteren, raad ik aan het tekstboekje erbij te houden. Het gezongen Kerkslavisch is met de Franse, Engelse en Duitse vertaling goed te volgen. Dit is muziek om voor te gaan zitten. Gebruik je het als achtergrondmuziek dan lijkt alles op elkaar, en dat is nu juist niet het geval. Pärt weet op subtiele wijze allerlei nuances aan te brengen, en wanneer je het stuk leert kennen, besef je dat je met een meesterwerk te maken hebt, dat trouwens ook nog eens meesterlijk vertolkt wordt door Cappella Amsterdam onder leiding van Daniel Reuss.

Alleen al de manier waarop deze zangers zich de aparte, strakke zangstijl hebben eigen gemaakt, dwingt bewondering af. De aangrijpende ”diepte der ellende” in ode III krijgt zo een voelbare lading. De afstand die wij tussen ons en God veroorzaakt hebben door de zonde, wordt bijna voelbaar. In het ”Gebed na de kanon” staat de zondaar ‘naakt’ voor Jezus en smeekt om ontferming. Een aangrijpende cd voor wie beseft waar het over gaat.

Arvo Pärt – Kanon Pokajanen – Cappella Amsterdam – Daniel Reuss; Harmonia Mundi (HMC 905274); € 15,-; bestellen: www.cappellaamsterdam.nl

