Recensie: Berben speelt orgelwerk Melchior Schildt

Het Schererorgel in Tangermünde en de organist Léon Berben: een combinatie die eerder al garant stond voor veel luisterplezier.

Deze keer staat de componist Melchior Schildt centraal. Schildt behoorde tot de illustere ‘uitverkorenen’ die bij Jan Pieterszoon Sweelinck in de leer zijn geweest. Samen met mensen als Scheidemann, Scheidt en Praetorius bracht hij zo via Amsterdam de Noord-Duitse orgelschool tot grote hoogte.

Berben is een warm pleitbezorger van deze muziek, die hij afwisselt met werken van Delphin Strungk (ook een Sweelinckleerling) en anonieme werken. Daarbij kwam een van de anonieme werken me wel erg bekend voor: het Praeludium G-dur wordt al sinds jaar en dag op goede gronden aan Matthias Weckmann toegeschreven.

Berben speelt met muzikale passie en heeft de techniek om spannende agogiek en subtiele versieringen prachtig weer te geven. Virtuoos waar nodig, maar soms ook groots en breed of juist ingetogen gespeeld. Het geweldige orgel van Tangermünde is het ideale vehikel om dit alles in schier oneindige kleurenpracht weer te geven.

De microfoons hadden van mij iets minder dicht op het orgel mogen staan; weliswaar ontgaat je nu geen enkel detail, maar de plastische werkindeling van het orgel en de royale nagalm van de kerk verdwijnen nu wat meer naar de achtergrond. Nog een leuk detail: in het cd-boekje wordt uitvoerig uit de doeken gedaan dat het improviserend musiceren centraal stond in de Noord-Duitse barok. Dat Berben in staat is de muziek zó te spelen dat het klinkt alsof het ter plekke ontstaat, is dan ook het grootste compliment dat je kunt geven.

Melchior Schildt – Complete Organ Works – Léon Berben, orgel; Aeolus (AE 11121); € 18,99; bestellen: www.aeolus-music.com

Praeludium a 5 Vocum in G-Dur Anonym

Herzlich lieb hab ich dich o Herr Melchior Schildt