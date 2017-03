Recensie: André Keijzer orgel Augustijnenkerk Dordrecht

André Keijzer, sinds 1998 organist van de Augustijnenkerk in Dordrecht, maakte ten behoeve van de restauratie van het monumentale Maarschalkerweerdorgel in deze kerk een cd met orgelmuziek uit drie eeuwen.

De Duitse barok is vertegenwoordigd met een vitaal gespeelde Fuga in G (de bekende ”gigue”, toegeschreven aan J. S. Bach) en de frisse bewerking over ”Wer nur den lieben Gott lässt walten” (wél van J. S. Bach); het uitvoeren van beide composities is geen sinecure op de trage tractuur van het instrument. ”Herzlich tut mich verlangen” van Brahms krijgt een poëtische aanpak, waarbij blijkt dat Duitse romantiek (net als de ”Skizze” nummer 1 van R. Schumann) het ontzettend goed doet in Dordt.

Franck is met vroeg (Andantino) en laat werk (Choral I) vertegenwoordigd. Keijzer verdient voor dat laatste werk een groot compliment: ik heb het orgel zelden zó fraai gehoord qua registraties en interpretatie. De passacaglia over Gezang 17 (”Wie maar de goede God”) van Cornelis de Wolf blijft een stuk waar we als Nederlanders trots op mogen zijn. Het krijgt van Keijzer het volle pond, met ook hier een fraaie eenheid van registraties en spel. Van zijn voorganger Arie J. Keijzer horen we een fraai op de tekst geschreven Psalm 121, terwijl we bij de Toccata in a van Jan Nieland in de hoekdelen de bulderende tongwerken horen.

Wie het orgel zo hoort, merkt (dankzij inventiviteit van organist en orgelbouwer) niet veel van de ophanden zijnde restauratie. Zo’n organist en orgel verdienen het in ieder geval gekoesterd te worden! De opname laat orgel en ruimte gelijkwaardig horen. Helaas is de lettergrootte in het booklet wel erg minimalistisch uitgevallen.

‘Een grootse klank’ – Maarschalkerweerd-orgel Augustijnenkerk te Dordrecht – André Keijzer; Stichting Behoud Augustijnenkerk Dordrecht (JLCD203); € 17,50 (incl. verzendkosten); bestellen: www.augustijnenkerk.nl

Fuga in G, BWV 577 (J. S. Bach)

Psalm 121 (A. J. Keijzer)