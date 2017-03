Fluitiste Krista van den Esker speelt „een mooi kleurtje” boven het koor uit

Fluitiste Krista van den Esker uit Heino nam onlangs haar tweede solo-cd op: ”Schuilplaats”. „Ik houd van het sprankelende, het heldere van de fluittoon.”

Krista van den Esker (1981) groeide op in Zwolle, en begon als tienjarig meisje met dwarsfluit spelen. „Ik had eerst een jaar orgelles gehad, maar daar had ik niet zo’n schik in”, vertelt ze. „Toen heb ik bij het harmonieorkest bij ons in de buurt rondgekeken en ben met fluitles begonnen. Vroeger hadden we thuis fluitmuziek op staan van Berdien Stenberg en Thijs van Leer. ’s Zondags ging de platenspeler aan, dat vond ik altijd leuk. Wat me in de dwarsfluit aanspreekt, is de mooie klank. Het sprankelende, het heldere, dat vind ik schitterend.”

Tijdens de middelbare school volgde Van den Esker twee jaar de vooropleiding aan het ArtEZ-conservatorium van Zwolle. Daarna ging ze naar het conservatorium, waar ze les kreeg van Jorge Caryevschi. Voor de tweede fase bezocht ze het conservatorium in Den Haag, maar dat was „niet echt te doen”, aldus Van den Esker. „Ik had er wel een heel leuke docente, maar had geen klik met de school en ik bleef in Zwolle wonen, omdat we op het punt stonden te gaan trouwen. Daarom heb ik Den Haag achter me gelaten. Er was toen een uitwisselingsproject tussen de conservatoria van Zwolle en Antwerpen, waar ik aan mee heb gedaan. Dat was beter te combineren. Later heb ik nog in Arnhem gestudeerd bij een fluitist van het Concertgebouworkest.” Van den Esker studeerde in 2005 cum laude af voor haar master.

Feeststemming

De fluitiste uit het Overijsselse dorp Heino geeft haar concerten vooral in de christelijke koorwereld. „Dat vind ik erg leuk. Je wordt altijd goed ontvangen, ze zijn blij als je komt. Wat ik mooi vind, is dat je met de fluit echt zo’n kleurtje boven het koor kan maken. Vaak improviseer ik de melodie. Dat was in het begin wel een uitdaging. Op het conservatorium leer je niet improviseren. Je kunt mij beter een heel moeilijk stuk geven waar ik op kan studeren, dan ben ik zekerder van mijn zaak. Maar het leuke bij improviseren is wel dat je de inspiratie aan het moment kunt overlaten.”

Het merendeel van de concerten geeft Van den Esker in het oosten en het noorden van Nederland. „Zo heb ik onlangs bij het jubileumconcert van het Kamper mannenkoor Door Eendracht Verbonden in de Bovenkerk gespeeld. Het was een prachtig concert, goed voorbereid, met een mooie belichting. Iedereen was in een feeststemming. Ik speelde mee in een ensemble van viool, hobo en fluit. Zo’n concert is voor mij een hoogtepunt. Er was ook een cd opgenomen, waar ik aan heb meegewerkt.”

Haar tweede solo-cd, ”Schuilplaats”, is opgenomen in de hervormde kerk van Venhuizen, samen met de musici Jorrit Woudt (piano) en Ronald IJmker (orgel). Eerder maakte Van den Esker met deze musici de cd ”Benediction”, waarop ze instrumentale lof- en aanbiddingsliederen vertolkt. Op ”Schuilplaats” speelt ze bewerkingen van liederen zoals ”You raise me up”, ”Gebed om zegen”, ”Ik ben zo dankbaar, Heer”, ”All things bright and beautiful” en ”A Gaelic Blessing”. De bewerkingen zijn van onder anderen John Rutter, André van Vliet, Marco den Toom en Harm Hoeve.

Van den Esker: „Na mijn eerste solo-cd heeft het enkele jaren geduurd voor deze tweede cd uitkwam. Onze kinderen waren nog jong en ik wilde niet gelijk weer de drukte ingaan. Ik maak geen cd’s voor de inkomsten, maar omdat ik iets op mijn hart heb wat me aanspreekt.”

Van den Esker vindt vooral de liederen van John Rutter mooi, zowel de teksten als de melodieën. „Het Engelse repertoire spreekt me erg aan. Verder waardeer ik uiteenlopende genres, van klassiek tot opwekking en het geestelijke lied. Het is steeds weer de kunst om alles eruit te halen wat erin zit. Zo ben ik nu bezig met de repetities voor de uitvoering van de Matthäus Passion van J. S. Bach met Ars Musica. Dat vereist meer voorbereiding dan bijvoorbeeld een Rutter.”

Goed contact

Heeft de fluitiste genoeg tijd om te oefenen als moeder van drie kinderen van tien, acht en vier jaar? Van den Esker: „De afgelopen tijd kon ik wat minder spelen. Maar nu de jongste naar school gaat, is er weer meer ruimte gekomen voor studie en lesvoorbereiding.”

Van den Esker heeft een eigen lespraktijk aan huis. Op dit moment wordt er boven de garage een lesruimte gerealiseerd. Daarnaast geeft ze fluitles op het centrum voor kunsteducatie Quintus in Kampen. „Ik heb leerlingen van alle leeftijden. Sinds kort ook een meisje van vijf jaar, dat is een hele uitdaging. Zo jong heb ik ze nog niet gehad. Meestal beginnen leerlingen als ze negen of tien jaar oud zijn. In mijn lessen stel ik goed contact met de leerlingen voorop. Ik probeer me in te leven in de persoon, en te kijken hoe je de les met hem of haar het best aan kunt pakken. Verder werk ik aan een mooie klank. En ik vind het belangrijk dat ze leren voorspelen. Elke vakantie organiseer ik een voorspeelmoment, dat komt dus neer op vier of vijf keer per jaar. Hier in het dorp Heino doe ik dat in een verzorgingstehuis, in Kampen is het in de muziekschool.”

Van den Esker zou zich in de toekomst graag verder ontwikkelen, maar ze weet nog niet precies in welke richting. „Ik heb een voorlichtingsbijeenkomst bezocht over muziektherapie. Misschien kan dat iets zijn. In mijn geval zou ik het mooi vinden om gehandicapte kinderen of kinderen die zich verbaal moeilijk kunnen uiten aan de hand van muziek te kunnen helpen. Verder vorm ik sinds kort een duo met de pianist Jaap Eilander. Bedoeling is om het podium op te gaan met klassiek repertoire, waarvoor serieus gestudeerd moet worden. We hebben nu een Frans programma samengesteld met onder andere werken van Fauré, Ibert en Gaubert. We geven concerten in verzorgingstehuizen en zijn ook op zoek naar andere podia.”

---

Presentatie cd ”Schuilplaats”

Op 18 maart vindt in de Rehobothkerk te Ermelo de presentatie plaats van de cd ”Schuilplaats”. Aan de avond werken Krista van den Esker (fluiten), Ronald IJmker (orgel) en Jorrit Woudt (piano) mee. Het concert begint om 19.30 uur.