Duo Sihan & Brackman wint Dutch Classical Talent Award

Duo Sihan & Brackman heeft de finale gewonnen van Dutch Classical Talent in TivoliVredenburg in Utrecht.

Shin Sihan en Anne Brackman winnen met de Dutch Classical Talent Award 2017 een geldbedrag van 10.000 euro en mogen een concert geven in de Kleine Zaal van het Concertgebouw op zaterdag 10 juni. Ook krijgt het winnende duo een bronzen beeld van Marianne Houtkamp en naamsvermelding in de Eregalerij bij de Kleine Zaal van het Concertgebouw.

Juryvoorzitter Willemijn Mooij zondag 30 april over Duo Sihan & Brackman: „Mooi, spetterend duo met gevoel voor theater. Zeer karaktervol spel, ze zijn goed op elkaar ingespeeld. Knap dat ze in zo’n kort programma een echte spanningsboog kunnen opbouwen. Hulde voor het lef waarmee het programma is samengesteld.”

Tijdens het finaleconcert in TivoliVredenburg presenteerden de volgende laureaten zich aan jury en publiek: Duo Sihan & Brackman, Ebonit Saxofoonkwartet, Caspar Vos en duo MOKSHA. Het publiek kon in de zaal meestemmen voor de Publieksprijs en koos pianist Caspar Vos als favoriet.

Dutch Classical Talent – Tour & Award is een talentontwikkelingstraject van 18 maanden voor jonge musici in de leeftijd tot en met 28 jaar (zangers tot en met 30 jaar) die studeren of zijn afgestudeerd aan een van de Nederlandse conservatoria. De finale vormde de afsluiting van het Tour & Award-traject, met een intensief coachingsprogramma en een tour met elf concerten langs de grote zalen van het land.

De selectie als laureaat is al een prijs op zich. Juryvoorzitter Mooij: „Het spelen van een compleet concertprogramma op de belangrijkste podia van Nederland is een unieke kans voor iedere jonge musicus en een belangrijke steun in de rug bij de opbouw van een goed netwerk voor de concertpraktijk. Daarnaast doen de deelnemers mediaervaring op door optredens bij NPO Radio 4 en krijgen ze coaching op het gebied van podiumpresentatie en programmeren. In de finale komt dit alles samen. Een mooie brug naar het concertleven dus!”

Dutch Classical Talent is een initiatief van de Nederlandse concertzalen, Concertvrienden, NPO Radio 4 en de JCP Stichting.