Dirk Zwart komt met website rond nieuw Liedboek

Dirk Zwart heeft per 1 januari 2017 een website gelanceerd die helemaal is gewijd aan de muziek van het nieuwe Liedboek van 2013.

Op de site (www.nieuwliedboek.info) biedt de componist en kerkmusicus uit Zutphen achtergrondinformatie bij het ”Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk”. Daarbij ligt het accent op de muzikale aspecten van de liederen.

De site bevat commentaar, suggesties, verwijzingen, liedzettingen, te bestellen muziek en gratis downloads voor organisten, pianisten, koordirigenten en anderen. De website zal de komende jaren gestaag uitgebreid worden.

Zwart maakte deel uit van een van de werkgroepen die een groot aantal liederen selecteerden voor de bundel. Vlak voor het verschijnen van het nieuwe Liedboek in 2013 liet hij zich kritisch uit over de keuzes die de redactie uiteindelijk had gemaakt. Daarbij noemde hij het nieuwe Liedboek een „mes in de rug van de kerkmusicus.”

Ook vanuit de redactie van het nieuwe Liedboek wordt er gewerkt aan een site met achtergrondinformatie bij de liederen uit de bundel. Op de site Liedboek Compendium komt de informatie, zoals toelichtingen bij teksten en melodieën en biografieën van dichters en componisten, „binnenkort” beschikbaar.

