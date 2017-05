Deze jongens zingen als lijsters

Ze kunnen zingen als lijsters. Moeilijke Engelse teksten? Daar draaien de negentien jongens van het Gorcum Boys Choir hun hand niet voor om.

Vanachter de piano geeft koorleider Jeroen Bal (52) veertien jongens aanwijzingen. „Onder je hersenpan moet het lekker galmen.” Voor de wekelijkse repetitie zijn de jonge zangers deze woensdagavond bij elkaar in Gorinchem. De leden van het Gorcum Boys Choir (jongenskoor) zijn tussen de 7 en de 13 jaar. Ze zingen de sopraan (hoge stem). Het gaat vooral om Engelse, christelijke liederen.

Bal geeft de kinderen tips. „Je hebt de neiging om de laatste noot van de regel lang te maken, maar dat hoeft niet per se. Maak die laatste noot lekker kort”, vertelt hij. Of: „Neem een flinke hap lucht, zing die hele zin uit.”

Ook leert de koorleider de jongens allerlei termen uit de muziek. ”Forte” betekent krachtig. Dan moet je de woorden dus stevig zingen. En ”legato” wil zeggen: gebonden. Dan zitten de woorden als het ware aan elkaar vast. Je moet dan vloeiend zingen. ”Pianissimo” houdt in: heel zacht.

Een halfuur na het begin van de repetitie krijgen de jongens gezelschap van een stuk of negen mannen, die ook bij het koor horen. Die oudere leden hebben zwaardere stemmen. Zij zingen de alt-, tenor- en baspartijen.

Een hoogtepunt voor het Gorcum Boys Choir was een reis naar Engeland afgelopen najaar. Het koor trad toen op tijdens ”evensongs”, dat zijn vieringen in een kerk aan het eind van de dag waarin vooral wordt gezongen. In Engeland zijn er dagelijks evensongs, waar bijvoorbeeld de Lofzang van Maria klinkt.

Het is voor de dirigent altijd een hele toer om voldoende nieuwe jongens voor het koor te vinden. „Ieder jaar zijn er vijf nieuwelingen nodig. Jongens van een jaar of veertien die de baard in de keel krijgen, kunnen geen sopraan meer zingen. Wel gaan ze dan vaak naar de mannenpartij.”

Voetballen de meeste jongens misschien liever dan dat ze in een koor Engelse liederen zingen? Bal: „Onze koorleden hebben vaak ook andere hobby’s, zoals judo, maar ze vinden het ook mooi om met muziek bezig te zijn en noten te leren lezen. We voetballen hier met noten.” Over twee weken werkt het koor mee aan een evensong in Gorinchem. „Wat zal dat prachtig galmen in de kerk”, zegt Bal. „Ik heb er veel zin in.”

„Lekkere pap in Engeland”

Jacco van de Werken (11) uit Leerdam zit sinds een jaar op het Gorcum Boys Choir.

Waarom zit je op het koor?

„Ik heb een keer een concert van het koor beluisterd. De muziek vond ik mooi. Ik ben op een open dag in Gorinchem geweest en meldde me aan. Het is fijn om samen te zingen. Het klinkt voller als je in een groep zingt. Mooi vind ik het als iemand solo zingt en dat dan het koor in sommige delen invalt. Tijdens onze koorreis in Engeland vorig jaar logeerde ik bij een gastgezin. Ik kreeg daar een soort lekkere havermoutpap. We zijn toen met het koor in veel Engelse kerken geweest. Die zijn supermooi.”

Wat vind je een mooi lied?

„”Blessed be the God and Father”, dus: ”Gezegend zij de God en Vader”. Het is een lied van de Engelse organist Samuel Sebastian Wesley.”

„Latijn is moeilijk”

Leendert Both (9) uit Leerdam zit sinds twee jaar op het Gorcum Boys Choir. Waarom zit je op het koor?

„Mijn beste vriend Constantijn zit al langer op het koor. Hij zei een keer: Je moet eens komen kijken. Ik vond het koor best leuk. Je leert er veel over muziek. Het is mooi om iedere week te repeteren. Als je een foutje maakt, hoor je van anderen hoe je goed moet zingen. Soms vind ik de liederen moeilijk. Bijvoorbeeld als we Latijnse teksten moeten zingen. Op YouTube beluister ik weleens stukken die we in moeten studeren. Koorleider Bal stuurt ons geregeld links van video’s op internet. Onze koorreis naar Engeland vorig jaar was leuk. We sliepen op zwerversbedden in een zaal naast een kerk.”

Wat vind je een mooi lied?

„”Blessed be the God and Father”, dus: ”Gezegend zij de God en Vader”, van Samuel Sebastian Wesley.”

„Ik kan mijn emoties kwijt”

Roelof van Beijnum (13) uit Leerdam zit sinds twee jaar op het Gorcum Boys Choir.

Waarom zit je op het koor?

„Ik vind het leuk om muziek te maken. Ik speel ook viool. In de liederen kan ik mijn emoties kwijt. Het is gezellig om met elkaar muziek te maken. Je wijst elkaar op fouten en verbetert elkaar.

Ook gaat mijn Engels erop vooruit. Op school, de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem, heb ik daar profijt van. Ik sta voor Engels hoger dan een 8. Naast muziek vind ik voetballen en judo ook leuk.”

Wat vind je een mooi lied?

„”Hear my prayer”. Dat betekent: Hoor mijn gebed. Het is een lied van de Duitse componist Mendelssohn.”

Evensong

Op zaterdag 27 mei vanaf 17.00 uur werkt het jongenskoor in de Grote Kerk van Gorinchem mee aan een evensong. Ds. E. K. Foppen spreekt tijdens het Engelstalige programma. De toegang is vrij. Op zaterdag 10 juni is er om 14.00 uur in de Grote Kerk van Gorinchem een open repetitie.