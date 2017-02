Deelnemers finale Ambitus Orgelconcours in Haarlem bekend

De zes deelnemers aan de finale van het Ambitus Orgelconcours, dat in juni in de Haarlemse Bavo wordt gehouden, zijn bekend. In de categorie B zijn Auke Kieviet, Steven Knieriem en Rik Melissant door. In de categorie C gaan Leendert Verduijn, Jos Maters en Martien de Vos naar Haarlem.

Dat meldt Johanna Noom van de Ambitus Foundation.

De halve finale van het nationale Ambitus Orgelconcours voor Europese jongeren tot en met 21 jaar vond zaterdag 11 februari plaats in de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes. De ronde stond in het teken van de Noord-Duitse school en de Franse romantiek.

In categorie B (13 tot en met 16 jaar) streden Kasimir Anapliotis (15), Scott Baks (15), Auke Kieviet (15), Steven Knieriem (14), Rik Melissant (16) en Pieter van Tuijl (15) met elkaar.

In categorie C (17 tot en met 21 jaar) namen Diederik Blankesteijn (19), Jos Maters (18), Jacob van der Tang (20), Leendert van Tuijl (17), Leendert Verduijn (19) en Martien de Vos (20) het tegen elkaar op.

De jury werd gevormd door de organisten Ton Koopman, Jaap Zwart, Sietze de Vries en Hayo Boerema.